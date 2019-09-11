Квициния подал иск с требованием отменить итоги выборов в Абхазии

СУХУМ, 11 сен - РИА Новости. Верховный суд Абхазии зарегистрировал административное исковое заявление оппозиционера Алхаса Квицинии, проигравшего второй тур президентских выборов, сообщили РИА Новости в суде.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Хаджимба назвал эти требования "абсурдом".
"Квициния требует отменить решение ЦИК Абхазии о признании итогов второго тура президентских выборов", - сообщили РИА Новости в суде. Дата судебного заседания будет назначена позднее.