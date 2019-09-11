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РИА Новости

Квициния подал иск с требованием отменить итоги выборов в Абхазии

16:48 11.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Алхас Квициния
Алхас Квициния
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алхас Квициния . Архивное фото
СУХУМ, 11 сен - РИА Новости. Верховный суд Абхазии зарегистрировал административное исковое заявление оппозиционера Алхаса Квицинии, проигравшего второй тур президентских выборов, сообщили РИА Новости в суде.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Хаджимба назвал эти требования "абсурдом".
"Квициния требует отменить решение ЦИК Абхазии о признании итогов второго тура президентских выборов", - сообщили РИА Новости в суде. Дата судебного заседания будет назначена позднее.
Рауль Хаджимба
Вчера, 19:52РИА Новости
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