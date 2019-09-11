В Белоруссии подростку дали 13 лет колонии за двойное убийство в школе

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Суд приговорил подростка, обвиняемого в убийстве двух человек в одной из школ в Белоруссии, к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, сообщила в среду пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.

Ранее, 19 августа, суд в Белоруссии приступит к рассмотрению уголовного дела о двойном убийстве в средней школе города Столбцы, заседания проходили в закрытом режиме. Это было связано с тем, что в период времени, относящийся к инкриминируемым деяниям, обвиняемый не достиг 16-летнего возраста, а в материалах дела содержались сведения о состоянии его здоровья, которые составляют врачебную тайну.

"По убийству в Столбцах - признан виновным. Наказание - 13 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - написала Ляскова в Facebook

Как следует из приговора, размещенного на сайте Верховного суда, подросток признан виновным в убийстве двух человек из хулиганских побуждений, в покушении на убийство еще двух человек, совершенном в связи с выполнением ими общественного долга, а также в особо злостном хулиганстве.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке. Дело рассматривалось Минским областным судом.