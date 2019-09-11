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РИА Новости

В Белоруссии подростку дали 13 лет колонии за двойное убийство в школе

16:45 11.09.2019 (обновлено: 17:20 11.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Суд приговорил подростка, обвиняемого в убийстве двух человек в одной из школ в Белоруссии, к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, сообщила в среду пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
Ранее, 19 августа, суд в Белоруссии приступит к рассмотрению уголовного дела о двойном убийстве в средней школе города Столбцы, заседания проходили в закрытом режиме. Это было связано с тем, что в период времени, относящийся к инкриминируемым деяниям, обвиняемый не достиг 16-летнего возраста, а в материалах дела содержались сведения о состоянии его здоровья, которые составляют врачебную тайну.
"По убийству в Столбцах - признан виновным. Наказание - 13 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - написала Ляскова в Facebook.
Как следует из приговора, размещенного на сайте Верховного суда, подросток признан виновным в убийстве двух человек из хулиганских побуждений, в покушении на убийство еще двух человек, совершенном в связи с выполнением ими общественного долга, а также в особо злостном хулиганстве.
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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке. Дело рассматривалось Минским областным судом.
В феврале в МВД Белоруссии сообщили, что в школе в белорусских Столбцах 15-летний подросток ударил ножом 50-летнюю учительницу и 17-летнего ученика, которые скончались на месте происшествия. Еще двое учеников были госпитализированы. Десятикласснику средней школы №2 было предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям "убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений", "особо злостное хулиганство". Ранее в Следственном комитете Белоруссии сообщили, что свою вину подросток признал частично. При этом, согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.
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МВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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