Комитет Рады рекомендовал рассмотреть вопрос роспуска Центризбиркома

КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту рассмотреть представление президента страны Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центризбиркома, следует из трансляции, которую в среду вел телеканал Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту рассмотреть представление президента страны Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центризбиркома, следует из трансляции, которую в среду вел телеканал "Прямой"

Ранее руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк заявила, что Зеленский внес в Верховную раду представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК. Депутат Рады от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко заявила, что Зеленский намерен досрочно прекратить полномочия ЦИК из-за якобы предвзятой работы комиссии.

За такое решение проголосовали 16 парламентариев, двое – против, семеро воздержались от голосования.

Рада назначила новый состав ЦИК Украины в сентябре 2018 года, в него входят 17 членов, срок полномочий которых составляет семь лет. Кандидатов в ЦИК подают депутатские фракции и группы, которые имеют представительство в парламенте на момент их назначения. Таким образом сейчас в Центризбиркоме нет представителей от правящей партии "Слуга народа".