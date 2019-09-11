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РИА Новости

Комитет Рады рекомендовал рассмотреть вопрос роспуска Центризбиркома

16:42 11.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Табличка на здании Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Табличка на здании Центральной избирательной комиссии Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту рассмотреть представление президента страны Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центризбиркома, следует из трансляции, которую в среду вел телеканал "Прямой".
Ранее руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк заявила, что Зеленский внес в Верховную раду представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК. Депутат Рады от фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко заявила, что Зеленский намерен досрочно прекратить полномочия ЦИК из-за якобы предвзятой работы комиссии.
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За такое решение проголосовали 16 парламентариев, двое – против, семеро воздержались от голосования.
Рада назначила новый состав ЦИК Украины в сентябре 2018 года, в него входят 17 членов, срок полномочий которых составляет семь лет. Кандидатов в ЦИК подают депутатские фракции и группы, которые имеют представительство в парламенте на момент их назначения. Таким образом сейчас в Центризбиркоме нет представителей от правящей партии "Слуга народа".
Согласно закону о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента страны. Проголосовать за решение должны не менее 300 депутатов Верховной рады.
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ЦИК УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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