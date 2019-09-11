Суд вернул прокурору дело Серебренникова

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы вернул прокурору дело режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: вернуть дело прокурору в связи с противоречиями, препятствующими его рассмотрению по существу и вынесению приговора", - огласила решение судья Ирина Аккуратова.

Вопрос о возвращении дела прокурору она поставила по собственной инициативе, гособвинение было против, собираясь оспорить выводы экспертизы, которая не нашла признаков воровства денег.

Аккуратова отметила, что в обвинительном заключении не указано, какие именно мероприятия в рамках проекта "Платформа" проведены не были, в чем выразилось занижение стоимости, а также указала на неточности в суммах.

У прокуратуры есть 10 дней, чтобы обжаловать это решение.

На предыдущем заседании суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.

По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Следователи отмечали, что Серебренников поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, полагает следствие.