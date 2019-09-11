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РИА Новости

Саратовские власти отчитались о работе горячей линии по переходу на "цифру"

16:35 11.09.2019
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Свыше 4,7 тысячи звонков поступило на горячую линию Саратовской области по вопросу перехода региона на цифровое телевидение, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики области Владимир Комаров.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, 64 региона уже перешли на "цифру". Саратовская область входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
"Поступило более 4,7 тысячи звонков. Большинство вопросов касалось оказания помощи волонтерами в настройке цифрового ТВ и предоставления компенсации при приобретении приставок. Всем гражданам даны исчерпывающие консультации. Региональная горячая линия интегрирована с федеральной", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что для помощи гражданам, которые самостоятельно не могут настроить свои телевизоры, организована работа более двух тысяч волонтеров по всей области, которые бесплатно помогли настроить телевизоры для приема цифрового телевидения уже почти трем тысячам человек. Также, по его словам, специалисты провели более 590 тысяч подомовых обходов для информирования населения о переходе на "цифру".
Приставка для приема цифрового телевизионного сигнала
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"С апреля жители региона приобрели более 27 тысяч приставок для приема цифрового наземного эфирного телерадиовещания. Кроме того, в магазинах области было куплено более 7,8 тысячи современных телевизоров с функцией приема сигнала стандарта DVB-T2. Адресной поддержки на покупку приставок, антенн и спутниковых тарелок в регионе не предусмотрено. Однако оказывается материальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам", - пояснил Комаров.
Ранее Комаров сообщал, что в зоне покрытия наземным цифровым эфирным телевидением проживают более 98% жителей области, но из-за технических особенностей охвата "цифрой" есть так называемые "белые" зоны, где прием цифрового сигнала возможен с помощью спутникового оборудования. В этих районах провайдеры "НТВ-плюс", МТС, "Триколор ТВ" и "Телекарта" готовы предоставить оборудование по льготной цене, а затем предоставлять 20 каналов в цифровом качестве без абонентской платы.
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Переход на цифровое телевидениеВладимир КомаровСаратовская областьРоссияТехнологииОбщество
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