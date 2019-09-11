Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T16:35Z
https://ria.ru/20190911/1558578628.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_0:458:4400:2933_1036x0_80_0_0_90c6e448f14f472f850a5cc7d50fdd7e.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Главой Тамбова впервые станет женщина

16:35 11.09.2019
1322
© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов
© Fotolia / Sergey Lavrentev
Вид на Тамбов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Депутаты Тамбовской городской думы на внеочередном заседании 16 сентября назовут нового мэра, которым впервые станет женщина - начальник управления по развитию промышленности и торговли облдминистрации Наталия Макаревич или член регионального исполкома "Единой России" Дарья Завражина, сообщает в среду обладминистрация.
Депутаты Тамбовской гордумы 15 марта приняли заявление об отставке главы администрации города Сергея Чеботарева. Исполняющим обязанности главы стал первый замглавы горадминистрации Дмитрий Самородин. Затем был объявлен конкурс на должность главы города, в котором приняли участие четыре претендента.
"Впервые в истории Тамбова должность главы города займет представительница прекрасного пола. По итогам заседания конкурсной комиссии... в финал конкурса на должность главы Тамбова вышли начальник управления по развитию промышленности и торговли области Наталия Макаревич и юрист регионального исполкома партии "Единая Россия" Дарья Завражина", - говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, по итогам конкурса Макаревич набрала наибольшее количество баллов среди остальных претендентов. На втором месте оказалась Завражина.
Бату Хасиков
13:47Единый день голосования
Избирком утвердил победу Бату Хасикова на выборах главы Калмыкии
300003
Обсудить 1
Единый день голосованияНаталия МакаревичДарья ЗавражинаРоссияТамбовПолитика
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния