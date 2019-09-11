Главой Тамбова впервые станет женщина

ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Депутаты Тамбовской городской думы на внеочередном заседании 16 сентября назовут нового мэра, которым впервые станет женщина - начальник управления по развитию промышленности и торговли облдминистрации Наталия Макаревич или член регионального исполкома "Единой России" Дарья Завражина, сообщает в среду обладминистрация.

Депутаты Тамбовской гордумы 15 марта приняли заявление об отставке главы администрации города Сергея Чеботарева. Исполняющим обязанности главы стал первый замглавы горадминистрации Дмитрий Самородин. Затем был объявлен конкурс на должность главы города, в котором приняли участие четыре претендента.

"Впервые в истории Тамбова должность главы города займет представительница прекрасного пола. По итогам заседания конкурсной комиссии... в финал конкурса на должность главы Тамбова вышли начальник управления по развитию промышленности и торговли области Наталия Макаревич и юрист регионального исполкома партии "Единая Россия" Дарья Завражина", - говорится в сообщении.