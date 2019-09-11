Эксперт: фейковые новости – это пропаганда и манипуляция

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В Общественной палате Российской Федерации обсудили проблему фейковых новостей и их влияние на выборы, прошедшие в единый день голосования, 8 сентября.

По словам специалиста в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения и управления проектами Игоря Ашманова, фейки становятся средствами пропаганды и манипуляции, которые помогают накалять обстановку и изменять общественное мнение.

Он привел в пример ролик под названием "Жесткий вброс голосов на выборах в Москве". Кричащий заголовок и превью видео, где человек берет пачку листов и вбрасывает в урну для голосования, распространялось во многих социальных сетях. На деле же оказалось, что это постановочный эпизод, где блогер говорит, что примеры таких нарушений вы увидите дальше.

Ашманов добавил, что полностью ролик смотреть никто не стал, зато под постом появились тысячи негативных отзывов в адрес власти.

Никто не понял, что это шутка, развод и так далее. <…> Это говорит о том, что неважно, фейк это или не фейк. Люди смотрят на наличие ссылки, считают, что пруф есть, значит, это все правда, и реагируют только на заголовок. <…> Происходит не вбрасывание фейка, происходит пропаганда с манипуляцией", – заключил он.

Что делать?

Для того чтобы начать бороться с недостоверной информацией о выборах, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов предложил создать институт профессиональных наблюдателей.

Сегодня люди не верят, что их не обманут. Они не верят наблюдателям, которые есть от партий и кандидатов, они не верят тому, что выборы бывают чистыми, честными и прозрачными. Это благодатная почва, на которой растет фейковщина", – отметил Кирьянов.

По его словам, можно повысить уровень доверия к выборам, обучив людей, для которых это станет второй профессией. Курс подготовки должен длиться не менее 72 часов с повторением в случае обновления законодательства, а по его завершении наблюдатели получат специальные удостоверения.