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РИА Новости

Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри

16:25 11.09.2019 (обновлено: 18:42 11.09.2019)
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© Sputnik / Асатур Есаянц102-я российская военная база в Гюмри, Армения
102-я российская военная база в Гюмри, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 11 сен — РИА Новости. В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.
Как сообщила РИА Новости представитель СК Армении Наира Арутюнян, ведомство изучает обстоятельства гибели мужчины.
По ее словам, труп нашли в одной из квартир в Гюмри.
"При внешнем осмотре на теле обнаружены царапины", — добавила Арутюнян.
В свою очередь, в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что по факту смерти военнослужащего командование военной базы проводит проверку совместно с правоохранительными органами.
Уточняется, что мужчина находился дома, почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Прибывшие врачи констатировали смерть, реанимировать молодого человека не удалось.
"Признаков насильственной смерти выявлено не было. Причины смерти устанавливаются", — отмечается в сообщении.
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На севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ.
Договор о размещении базы между Россией и Арменией действует до 2044 года.
Согласно двустороннему соглашению, при необходимости провести на территории базы следственные, оперативные или процессуальные действия по делам, подпадающим под юрисдикцию Армении, они проводятся совместно компетентными органами Армении и России.
9821168753
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