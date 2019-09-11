Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри

ЕРЕВАН, 11 сен — РИА Новости. В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.

Как сообщила РИА Новости представитель СК Армении Наира Арутюнян, ведомство изучает обстоятельства гибели мужчины.

По ее словам, труп нашли в одной из квартир в Гюмри.

"При внешнем осмотре на теле обнаружены царапины", — добавила Арутюнян.

В свою очередь, в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что по факту смерти военнослужащего командование военной базы проводит проверку совместно с правоохранительными органами.

Уточняется, что мужчина находился дома, почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Прибывшие врачи констатировали смерть, реанимировать молодого человека не удалось.

"Признаков насильственной смерти выявлено не было. Причины смерти устанавливаются", — отмечается в сообщении.

На севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ.

Договор о размещении базы между Россией и Арменией действует до 2044 года.