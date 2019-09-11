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РИА Новости

Россия хочет сохранить близкие отношения с Молдавией, заявил Косачев

16:22 11.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. России хотелось бы сохранить с Молдавией близкие добрососедские отношения, вне зависимости от контактов Кишинева с третьими странами, сказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Мы порой слышим противоречивые сигналы из Кишинева в адрес нашей страны. С одной стороны, четко фиксируется готовность к нормализации отношений, о которой вы сейчас говорили с господином (министром иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым. С другой, мы обратили внимание, что в шкале ваших внешнеполитических приоритетов Россия на шестом месте, если не ошибаюсь. Нас это, конечно, несколько обескураживает", - сказал Косачев на встрече с министром иностранных дел Молдавии Николаем Попеску.
"Нам бы хотелось сохранить с Молдовой самые близкие, самые тесные и самые добрососедские отношения, вне зависимости от динамики ваших отношений с третьими странами и другими интеграционным структурами. Мы понимаем, о чём идёт речь", - добавил сенатор.
Как отметил Косачев, отношения Кишинева с третьими странами не должны мешать отношениям с Россией.
"Мы к этому, во всяком случае, готовы", - добавил он.
При этом Косачев добавил, что ранее межпарламентский диалог России и Молдавии пострадал из-за общего состояния двусторонних отношений в последние годы. Сенатор подчеркнул, что Россия и Молдавия в настоящий момент активно восстанавливают межпарламентские контакты.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску. 11 сентября 2019
14:14РИА Новости
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Константин КосачевМолдавияРоссияПолитика
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