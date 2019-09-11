Россия хочет сохранить близкие отношения с Молдавией, заявил Косачев

"Мы порой слышим противоречивые сигналы из Кишинева в адрес нашей страны. С одной стороны, четко фиксируется готовность к нормализации отношений, о которой вы сейчас говорили с господином (министром иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым. С другой, мы обратили внимание, что в шкале ваших внешнеполитических приоритетов Россия на шестом месте, если не ошибаюсь. Нас это, конечно, несколько обескураживает", - сказал Косачев на встрече с министром иностранных дел Молдавии Николаем Попеску.