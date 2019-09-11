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РИА Новости
Туризм

В Сербии число туристов из России с начала года выросло на четверть

18:20 11.09.2019
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В Сербии число туристов из России в первые шесть месяцев 2019 года выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила РИА Новости менеджер Национальной туристической организации по работе с рынком России Ольга Стоянович.
"С начала года в Сербию прибыли 35,2 тысячи туристов, которые совершили 118,3 тысячи ночевок", - заявила Стоянович агентству.
По ее словам, число путешествующих в Белград выросло на 35%, при этом большинство гостей прибывает в Сербию ради бальнеологического и SPA-туризма. Самыми популярными горнолыжными курортами у россиян являются Копаоник и Златибор.
"С 2007 по 2019 год мы видим постоянный рост числа туристов из России", - подчеркнула представитель Национальной туристической организации Сербии.
Она также отметила высокую востребованность открытой в июне авиалинии Краснодар-Белград.
Ранее сербский вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич заявил РИА Новости, что Сербия рассчитывает в следующем году принять еще больше туристов из России и увеличить их число до 100 тысяч.
Деревня Дрвенград
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