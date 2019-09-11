В Сербии число туристов из России с начала года выросло на четверть

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В Сербии число туристов из России в первые шесть месяцев 2019 года выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила РИА Новости менеджер Национальной туристической организации по работе с рынком России Ольга Стоянович.

"С начала года в Сербию прибыли 35,2 тысячи туристов, которые совершили 118,3 тысячи ночевок", - заявила Стоянович агентству.

По ее словам, число путешествующих в Белград выросло на 35%, при этом большинство гостей прибывает в Сербию ради бальнеологического и SPA-туризма. Самыми популярными горнолыжными курортами у россиян являются Копаоник и Златибор.

"С 2007 по 2019 год мы видим постоянный рост числа туристов из России", - подчеркнула представитель Национальной туристической организации Сербии.

Она также отметила высокую востребованность открытой в июне авиалинии Краснодар-Белград.