В московских офисах начали демонтировать вендинговые автоматы Healthy Food

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вендинговые автоматы сети Healthy Food, специализирующейся на продажах продуктов здорового питания и готовой еды, после массовых отравлений начали демонтировать в московских офисах, сообщили РИА Новости сотрудники двух столичных компаний.

"После сообщений о массовых отравлениях из автоматов убрали еду и опечатали. Сегодня, после публикации результатов проверки Роспотребнадзора, их совсем демонтировали", - рассказал один из собеседников агентства. Сотрудник другого московского офиса также сообщил, что вендинговые автоматы тоже уже убрали из помещений.

В июле десятки человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах. У многих диагностировали сальмонеллез. Пострадавшие связывали заболевание с употреблением продукции под брендом Healthy Food.

В среду Роспотребнадзор сообщил, что выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в цехе производства продукции вендинговых автоматов Healthy Food. В частности уточняется, что состояние помещений было неудовлетворительным, часть оборудования ржавым, а холодильное оборудование неисправным. Кроме того, производство осуществлялось без инструкции, а готовые блюда оставлялись на следующий день.

В ведомстве добавили, что в холодильных камерах хранились вместе готовая и сырая продукция, в том числе мытые и грязные овощи. По данным ведомства, на часть сырья не были предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность, готовую продукцию маркировали заранее и неправомерно продлевали сроки годности. У двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза.