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РИА Новости

В московских офисах начали демонтировать вендинговые автоматы Healthy Food

16:10 11.09.2019
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерВендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вендинговые автоматы сети Healthy Food, специализирующейся на продажах продуктов здорового питания и готовой еды, после массовых отравлений начали демонтировать в московских офисах, сообщили РИА Новости сотрудники двух столичных компаний.
"После сообщений о массовых отравлениях из автоматов убрали еду и опечатали. Сегодня, после публикации результатов проверки Роспотребнадзора, их совсем демонтировали", - рассказал один из собеседников агентства. Сотрудник другого московского офиса также сообщил, что вендинговые автоматы тоже уже убрали из помещений.
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором, на территории ИЦ Сколково
14:39РИА Новости
Healthy Food закрыла производство после проверки Роспотребнадзора
В июле десятки человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах. У многих диагностировали сальмонеллез. Пострадавшие связывали заболевание с употреблением продукции под брендом Healthy Food.
В среду Роспотребнадзор сообщил, что выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в цехе производства продукции вендинговых автоматов Healthy Food. В частности уточняется, что состояние помещений было неудовлетворительным, часть оборудования ржавым, а холодильное оборудование неисправным. Кроме того, производство осуществлялось без инструкции, а готовые блюда оставлялись на следующий день.
В ведомстве добавили, что в холодильных камерах хранились вместе готовая и сырая продукция, в том числе мытые и грязные овощи. По данным ведомства, на часть сырья не были предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность, готовую продукцию маркировали заранее и неправомерно продлевали сроки годности. У двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза.
Healthy Food в свою очередь закрыла свое собственное производство, к которому были претензии у Роспотребнадзора. Всего в результате отравлений было выявлено 66 случаев с диагнозом сальмонеллез, отмечалось в сообщении сети. В общей сложности сеть выплатила пострадавшим 2,5 миллиона рублей. Компания продолжит работать по модели агрегатора ЗОЖ-продуктов, закупая продукцию у внешних производителей, согласованных с Роспотребнадзором.
Зал судебных заседаний
2 августа, 20:21РИА Новости
Суд приостановил работу Healthy Food после массовых отравлений в Москве
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