Спикер Нацсобрания Франции дал показания следователям, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Ришар Ферран дает показания по делу о неправомерных финансовых сделках, которое в свое время привело к его отставке с поста министра, передает телеканал BFMTV.
В 2017 году Ферран, занимавший пост министра территориальной целостности, оказался объектом статьи еженедельника Canard Enchaine, который утверждал, что некоммерческая организация Феррана в 2011 году взяла в аренду офис, принадлежавший агентству недвижимости его сожительницы, что, по мнению издания, создало ситуацию с конфликтом интересов. Издание Monde также публиковало факты, которые якобы свидетельствуют о "смешении жанров" общественной и частной жизни Феррана. В частности, газета писала, что, будучи избранным в парламент, Ферран внес законопроект в интересах сообщества страховщиков, от которого все еще получал финансовую помощь.
Сам Ферран отверг обвинения СМИ в возможной причастности к финансовым махинациям, назвав свои действия в профессиональной области "законными и прозрачными", и добавил, что не оставит своего поста из-за обвинений, выдвинутых средствами массовой информации.
В результате публикаций и последовавшего за ними предварительного следствия Ферран подал в отставку с поста министра.
В среду стало известно, что спикер Нацсобрания дает показания по делу об обществе страховщиков Mutuelles de Bretagne. Как отмечает телеканал, "существует риск того, что Феррану будут предъявлены обвинения".
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