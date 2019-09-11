В Москве младенец утонул в ванной во время купания, сообщают СМИ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Москве 11-месячный ребенок утонул в ванной во время купания. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в квартире дома в Текстильщиках. Мать купала мальчика в ванной, но затем оставила его без присмотра и пошла на кухню. Вернувшись, женщина обнаружила утонувшего сына.
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности".