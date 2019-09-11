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РИА Новости

В Москве младенец утонул в ванной во время купания, сообщают СМИ

16:08 11.09.2019 (обновлено: 17:01 11.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Москве 11-месячный ребенок утонул в ванной во время купания. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в квартире дома в Текстильщиках. Мать купала мальчика в ванной, но затем оставила его без присмотра и пошла на кухню. Вернувшись, женщина обнаружила утонувшего сына.
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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