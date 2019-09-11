Видео с Анджелиной Джоли, которой наносят грим Малефисенты, взорвало Сеть

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости . Студия Disney опубликовала в инстаграме закулисное видео, на котором показала, как актрисе Анджелине Джоли наносят грим волщебницы Малефисенты. За несколько часов ролик посмотрели более миллиона пользователей социальной сети.

На черно-белом видео сначала показали актрису без макияжа и двумя тугими косичками. Затем гримеры затонировали ей кожу и приклеили скулы, после чего надели рога и накрасили губы красной помадой. В конце Анджелина Джоли дополнила образ вставными клыками.

Подписчики оставили более трех тысяч комментариев, большинство из которых положительные: "Я так и знал, что это были не настоящие скулы", "как же это круто", "только глядя на одно это, хочется сходить на фильм".