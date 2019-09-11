Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T16:02Z
https://ria.ru/20190911/1558575331.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

В Саратове столкнулись маршрутка и четыре легковых автомобиля

16:02 11.09.2019
144
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Маршрутное такси и четыре легковых автомобиля столкнулись в среду в Саратове, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
ДТП произошло около 14.30 (13.30 мск) у дома №13 по улице Политехнической.
"По предварительным данным, столкнулись автомобили Skoda, Faw, Geely, ВАЗ-2107 и маршрутка №63. В результате ДТП травмы получила водитель машины Skoda", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, детали происшествия уточняются, добавила она.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
010000
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФСаратовПроисшествия
Рекомендуем
Сторонники Братьев мусульман во время парламентских выборов в Александрии, Египет
В Египте лидеров "Братьев-мусульман"* приговорили к пожизненному заключению
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Москве младенец утонул в ванной во время купания, сообщают СМИ
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время минуты молчания, по поводу 18-ой годовщины нападений 11 сентября. Белый дом, Вашингтон, США. 11 сентября 2019
Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв теракта 11 сентября
Иностранцам-выпускникам российских вузов упростят получение гражданства
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В Госдуме отметили роль солидарности журналистов в освобождении Вышинского
После столкновения танкера и катера на Енисее завели уголовное дело
Ришар Ферран
Спикер Нацсобрания Франции дал показания следователям, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал новые удары по талибам после отмены мирных переговоров
Смертельная схватка аллигатора и ягуара попала на видео
Смертельная схватка аллигатора и ягуара попала на видео
Инспектор дорожно-патрульной службы
Автоэксперты критически оценили идею о наказании за нарушения ПДД с детьми
Разрушения в одном из домов в Донбассе
В Луганске заявили о смерти ополченца при обстреле со стороны ВСУ
Автомобиль скорой помощи
В Кузбассе умерла женщина, пострадавшая из-за хлопка газа в частном доме
Разрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села в Донбассе
В ДНР рассказали о состоянии раненных при обстреле спасателей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния