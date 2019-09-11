В Саратове столкнулись маршрутка и четыре легковых автомобиля

САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Маршрутное такси и четыре легковых автомобиля столкнулись в среду в Саратове, в результате пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
ДТП произошло около 14.30 (13.30 мск) у дома №13 по улице Политехнической.
"По предварительным данным, столкнулись автомобили Skoda, Faw, Geely, ВАЗ-2107 и маршрутка №63. В результате ДТП травмы получила водитель машины Skoda", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, детали происшествия уточняются, добавила она.