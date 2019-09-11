Челябинец, разбивший машину миллиардера, попросил признать его банкротом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году врезался в автомобиль Rolls-Royce миллиардера Александра Аристова и теперь обязан выплатить более трех миллионов рублей за ремонт, подал в суд заявление о признании его банкротом, говорится на сайте арбитражного суда Челябинской области.

Взыскание почти 3,4 миллиона рублей с рабочего, врезавшегося на "Жигулях" в Rolls-Royce миллиардера Александра Аристова в Челябинске, может затянуться до пенсии водителя, сообщила главный специалист-эксперт управления ФССП по Челябинской области Ольга Шебанова.

Взыскивать компенсацию с въехавшего в Rolls-Royce рабочего могут до пенсии Взыскание почти 3,4 миллиона рублей с рабочего, врезавшегося на "Жигулях" в Rolls-Royce миллиардера Александра Аристова в Челябинске, может затянуться до пенсии водителя, сообщила главный специалист-эксперт управления ФССП по Челябинской области Ольга Шебанова.

Инцидент произошел 2 февраля 2016 года. По данным ГИБДД, челябинский рабочий за рулем ВАЗ-2114 проехал на красный сигнал светофора и на перекрестке врезался в элитный Rolls-Royce Phantom Аристова. В результате аварии Кантемиров попал в больницу с серьезными ранениями, а Аристов и его водитель не пострадали. Спустя полгода Кантемирову из суда пришел иск от миллиардера, в котором тот потребовал пять миллионов рублей за ущерб. Позже в ходе судебных разбирательств рабочему удалось снизить сумму почти до трех миллионов рублей.