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РИА Новости

Челябинец, разбивший машину миллиардера, попросил признать его банкротом

15:58 11.09.2019 (обновлено: 16:58 11.09.2019)
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© Flickr / Ravi KhannaАвтомобиль Rolls-Royce Phantom
Автомобиль Rolls-Royce Phantom
© Flickr / Ravi Khanna
Автомобиль Rolls-Royce Phantom. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году врезался в автомобиль Rolls-Royce миллиардера Александра Аристова и теперь обязан выплатить более трех миллионов рублей за ремонт, подал в суд заявление о признании его банкротом, говорится на сайте арбитражного суда Челябинской области.
Суд принял заявление, но назначил на 19 сентября заседание по проверке его обоснованности. Для оформления банкротства Кантемирову придется продать имущество.
Эмблема Rolls-Royce на радиаторной решетке автомобиля
30 июня 2016, 17:45РИА Новости
Взыскивать компенсацию с въехавшего в Rolls-Royce рабочего могут до пенсииВзыскание почти 3,4 миллиона рублей с рабочего, врезавшегося на "Жигулях" в Rolls-Royce миллиардера Александра Аристова в Челябинске, может затянуться до пенсии водителя, сообщила главный специалист-эксперт управления ФССП по Челябинской области Ольга Шебанова.
Также мужчина подал ходатайство о предоставлении отсрочки внесения суммы вознаграждения финансового управляющего в размере 25 тысяч рублей.
Инцидент произошел 2 февраля 2016 года. По данным ГИБДД, челябинский рабочий за рулем ВАЗ-2114 проехал на красный сигнал светофора и на перекрестке врезался в элитный Rolls-Royce Phantom Аристова. В результате аварии Кантемиров попал в больницу с серьезными ранениями, а Аристов и его водитель не пострадали. Спустя полгода Кантемирову из суда пришел иск от миллиардера, в котором тот потребовал пять миллионов рублей за ущерб. Позже в ходе судебных разбирательств рабочему удалось снизить сумму почти до трех миллионов рублей.
Автомобиль Rolls-Royce Phantom. Архивное фото
30 июня 2016, 12:31РИА Новости
В Челябинске бизнесмен отсудил у водителя "жигулей" 3,4 миллиона рублейИсковые требования истца удовлетворены в полном объеме, их размер почти 3,4 миллиона рублей. Также с ответчика будут взысканы расходы на оплату госпошлины и законного представителя в размере 25 тысяч рублей.
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Александр АристовЧелябинская областьПроисшествия
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