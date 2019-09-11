Автоэксперты критически оценили идею о наказании за нарушения ПДД с детьми

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Инициатива по ужесточению наказания за нарушение правил дорожного движения при наличии несовершеннолетнего в автомобиле нецелесообразна, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Ранее вице-премьер Максим Акимов в ходе участия в правкомиссии по безопасности дорожного движения предложил считать наличие детей в автомобиле во время нарушения ПДД отягчающим обстоятельством. Вопросом займутся Минюст и МВД. Срок исполнения —-31 марта 2020 года.

"Давайте наказывать тех, кто нарушил в присутствии бабушки, у которой слабая психика, в присутствии беременной женщины, у которой есть риск от стресса вот-вот родить. Так можно очень далеко зайти. Я не считаю, что нужно детей выделять в какую-то отдельную категорию, нарушение в присутствии которой должно караться каким-то отдельным законом", - считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

По его мнению, ответственность за нарушения ПДД должна быть единой вне зависимости от возраста пассажира.

В целесообразности инициативы усомнился и председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов, отметив, что не всегда возможно определить возраст несовершеннолетнего, так как "нет обязанности возить с собой свидетельство о рождении" и отвечать на вопросы о возрасте.