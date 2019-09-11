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РИА Новости

Автоэксперты критически оценили идею о наказании за нарушения ПДД с детьми

15:57 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Инициатива по ужесточению наказания за нарушение правил дорожного движения при наличии несовершеннолетнего в автомобиле нецелесообразна, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Ранее вице-премьер Максим Акимов в ходе участия в правкомиссии по безопасности дорожного движения предложил считать наличие детей в автомобиле во время нарушения ПДД отягчающим обстоятельством. Вопросом займутся Минюст и МВД. Срок исполнения —-31 марта 2020 года.
"Давайте наказывать тех, кто нарушил в присутствии бабушки, у которой слабая психика, в присутствии беременной женщины, у которой есть риск от стресса вот-вот родить. Так можно очень далеко зайти. Я не считаю, что нужно детей выделять в какую-то отдельную категорию, нарушение в присутствии которой должно караться каким-то отдельным законом", - считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
По его мнению, ответственность за нарушения ПДД должна быть единой вне зависимости от возраста пассажира.
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В целесообразности инициативы усомнился и председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов, отметив, что не всегда возможно определить возраст несовершеннолетнего, так как "нет обязанности возить с собой свидетельство о рождении" и отвечать на вопросы о возрасте.
По мнению Холодова, воспитательный эффект инициативы неочевиден и даже может стать отрицательным. "Прячься под сиденье, а то гаишник еще больше штраф выпишет. Мне кажется, что воспитательный эффект здесь очень сомнительный", - резюмировал Холодов.
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
14:20РИА Новости
Юрист оценил предложение о наказании за нарушения ПДД водителей с детьми
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