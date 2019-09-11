Глава ФНС напомнил о начале кампании по уплате имущественных налогов

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин напомнил россиянам о старте кампании по уплате имущественных налогов: срок их уплаты для всех собственников земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей и машиномест истекает 2 декабря.

"Начинается кампания по уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2018 год. В этом году физлица должны исполнить свои налоговые обязательства не позднее 2 декабря", - заявил Мишустин, выступая на коллегии ФНС.

В России существует всего четыре налога, которые взимаются с граждан: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), земельный, транспортный и налог на имущество физлиц. При этом подоходный налог за работника исчисляет и платит работодатель, а имущественные налоги граждане должны платить сами. Подавать декларации российским налогоплательщикам - физическим лицам не нужно: налоговики сами начисляют им необходимые платежи.

При этом с прошлого года россияне могут платить налоги не только за себя – придя в банк, через приложение или "личный кабинет" на сайте ФНС, но и за своих близких.

Мишустин также отметил, что применение современных технологий налогового администрирования позволило службе в текущем году перейти на автоматическое исчисление имущественных налогов не только для физических лиц, но и для организаций.