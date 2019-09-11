Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T15:53Z
https://ria.ru/20190911/1558574792.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153346/13/1533461345_0:0:2700:1519_1036x0_80_0_0_aaea4062947845ff7fcd90b4e6918276.jpg
РИА Новости

Бойко Борисов призвал не смешивать отношения с Россией и шпионский скандал

15:53 11.09.2019
591
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Архивное фото
ПЕКИН, 11 сен – РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал не смешивать межгосударственные отношения с Россией и шпионский скандал вокруг лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова, сообщает в среду Darik News.
Болгарское издание "24 часа" в понедельник сообщило, что власти задержали лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова за шпионаж в пользу РФ.
Сувенирный магазин в центре болгарской столицы Софии. 22 марта 2017
23 июля 2017, 08:00РИА Новости
Русофилы Болгарии против мирового потока русофобии
"Этот шпионский скандал пытаются поставить в одну плоскость наших отношений с Россией. Когда случается что-то, с чем мы не согласны, наш МИД реагирует. Поэтому я не вижу никаких причин связывать одно с другим", - заявил Борисов перед началом заседания правительства.
По его словам, "когда российские олигархи пытаются реализовать в Болгарии какие-то проекты, связанные с военно-промышленным комплексом, наши спецслужбы работают над этим вопросом вместе с партнерскими службами, этим же занимается и прокуратура, я никакой роли в этом процессе не играю".
Борисов отметил, что все неправительственные организации в Болгарии имеют право на осуществление деятельности.
"Кто-то поддерживает религию, кто-то любит Россию, кто-то – США, а кто-то Европу, но наша геополитическая ориентация, поддерживаемая всеми сторонами, это путь Евросоюза и НАТО", - подчеркнул он.
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
3 марта, 14:18Медиавойны
Захарова ответила британским СМИ, назвавшим российского посла "шпионом"
2600101
Обсудить 0
Бойко БорисовРоссияБолгарияВ мире
Рекомендуем
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин
"Газпром" должен вдвое сократить прокачку газа по OPAL, заявили в Германии
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы"
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Эксперт рассказал, что хочет получить Украина от жалобы в ЕСПЧ по Крыму
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Лента
новостей
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали обвинение Малинова в шпионаже в пользу России
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза предложил наказание для Билана за выступления в нетрезвом виде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния