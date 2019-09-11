Бойко Борисов призвал не смешивать отношения с Россией и шпионский скандал

ПЕКИН, 11 сен – РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал не смешивать межгосударственные отношения с Россией и шпионский скандал вокруг лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова, сообщает в среду Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал не смешивать межгосударственные отношения с Россией и шпионский скандал вокруг лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова, сообщает в среду Darik News

Болгарское издание "24 часа" в понедельник сообщило, что власти задержали лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова за шпионаж в пользу РФ.

"Этот шпионский скандал пытаются поставить в одну плоскость наших отношений с Россией. Когда случается что-то, с чем мы не согласны, наш МИД реагирует. Поэтому я не вижу никаких причин связывать одно с другим", - заявил Борисов перед началом заседания правительства.

По его словам, "когда российские олигархи пытаются реализовать в Болгарии какие-то проекты, связанные с военно-промышленным комплексом, наши спецслужбы работают над этим вопросом вместе с партнерскими службами, этим же занимается и прокуратура, я никакой роли в этом процессе не играю".

Борисов отметил, что все неправительственные организации в Болгарии имеют право на осуществление деятельности.