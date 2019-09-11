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РИА Новости

Ученые раскрыли причину ожирения в пожилом возрасте

15:55 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛетний отдых в Сочи
Летний отдых в Сочи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Замедление липидного обмена с возрастом приводит к увеличению массы тела, выяснила научная группа из Швеции и Франции. Выводы исследователей опубликованы на сайте Каролинского института в Стокгольме.
Ученые в течение 13 лет вели наблюдения за липидным метаболизмом — обменом жиров и жироподобных веществ в организме — у группы из 54 человек. За этот период у всех добровольцев было зафиксировано снижение скорости обмена липидов. Из-за этого вес пациентов, которые не сокращали количество потребляемых калорий, увеличился в среднем на 20 процентов.
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Как указывают специалисты, из-за замедления обмена жиров в организме люди полнеют, даже если количество потребляемой пищи и физических упражнений осталось на прежнем уровне.
Кроме того, молекулярные биологи изучили липидный метаболизм более 40 женщин, в целях снижения массы тела перенесших бариатрические операции. Отмечается, что те пациентки, у которых скорость жирового обмена повысилась, удерживали вес на одном уровне в течение четырех-семи лет после хирургического вмешательства.
"Результаты впервые показывают, что процессы в нашей жировой ткани регулируют изменение массы тела в процессе старения таким образом, который не зависит от других факторов. Это может указать на новые способы лечения ожирения", — говорит один из авторов работы профессор Питер Арнер из Каролинского университета.
Исследование подтвердило выдвинутую ранее гипотезу о том, что липидный метаболизм можно ускорить с помощью увеличения физической нагрузки.
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