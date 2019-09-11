Ученые раскрыли причину ожирения в пожилом возрасте

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Замедление липидного обмена с возрастом приводит к увеличению массы тела, выяснила научная группа из Швеции и Франции. Выводы исследователей опубликованы на Замедление липидного обмена с возрастом приводит к увеличению массы тела, выяснила научная группа из Швеции и Франции. Выводы исследователей опубликованы на сайте Каролинского института в Стокгольме.

Ученые в течение 13 лет вели наблюдения за липидным метаболизмом — обменом жиров и жироподобных веществ в организме — у группы из 54 человек. За этот период у всех добровольцев было зафиксировано снижение скорости обмена липидов. Из-за этого вес пациентов, которые не сокращали количество потребляемых калорий, увеличился в среднем на 20 процентов.

Как указывают специалисты, из-за замедления обмена жиров в организме люди полнеют, даже если количество потребляемой пищи и физических упражнений осталось на прежнем уровне.

Кроме того, молекулярные биологи изучили липидный метаболизм более 40 женщин, в целях снижения массы тела перенесших бариатрические операции. Отмечается, что те пациентки, у которых скорость жирового обмена повысилась, удерживали вес на одном уровне в течение четырех-семи лет после хирургического вмешательства.

"Результаты впервые показывают, что процессы в нашей жировой ткани регулируют изменение массы тела в процессе старения таким образом, который не зависит от других факторов. Это может указать на новые способы лечения ожирения", — говорит один из авторов работы профессор Питер Арнер из Каролинского университета.