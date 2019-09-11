Умер бывший президент Индонезии Юсуф Хабиби

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Бывший президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби скончался в возрасте 83 лет, сообщает издание Бывший президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби скончался в возрасте 83 лет, сообщает издание Jakarta Post

По данным газеты, Хабиби находился в реанимации военного госпиталя в Джакарте с понедельника после внезапного ухудшения состояния здоровья.

О кончине экс-президента сообщила в своем Instagram его внучатая племянница, певица Мелани Субоно.

"Спасибо за то, что вы сделали Индонезию лучше, спасибо за то, что научили меня не сдаваться", - приводит газета слова Субоно.

Агентство Antara в свою очередь сообщает, что в связи с кончиной экс-лидера страны власти объявили трехдневный траур с 12 по 14 сентября и призвали всех приспустить государственный флаг.