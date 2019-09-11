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РИА Новости

Умер бывший президент Индонезии Юсуф Хабиби

15:56 11.09.2019 (обновлено: 18:40 11.09.2019)
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© AP Photo / Achmad IbrahimБывший президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби
Бывший президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби
© AP Photo / Achmad Ibrahim
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Бывший президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби скончался в возрасте 83 лет, сообщает издание Jakarta Post.
По данным газеты, Хабиби находился в реанимации военного госпиталя в Джакарте с понедельника после внезапного ухудшения состояния здоровья.
О кончине экс-президента сообщила в своем Instagram его внучатая племянница, певица Мелани Субоно.
"Спасибо за то, что вы сделали Индонезию лучше, спасибо за то, что научили меня не сдаваться", - приводит газета слова Субоно.
Агентство Antara в свою очередь сообщает, что в связи с кончиной экс-лидера страны власти объявили трехдневный траур с 12 по 14 сентября и призвали всех приспустить государственный флаг.
Бухаруддин Юсуф Хабиби получил техническое образование в ФРГ, в 1978 возглавил министерство технологий и исследований, где проработал 20 лет при президенте Сухарто. В мае 1998 года вступил в должность президента после отставки Сухарто и работал до 1999 года, когда парламент избрал нового президента.
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