Эксперт рассказал, что хочет получить Украина от жалобы в ЕСПЧ по Крыму

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинской стороне в жалобе в ЕСПЧ против РФ о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму не так важны отдельные заявители, как получение от Страсбурга фиксации своей позиции об "оккупации", заявил РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

В среду Большая палата ЕСПЧ провела слушания по украинской жалобе против России о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму, начиная с 27 февраля 2014 года. Речь идет о жалобе, поданной украинским правительством 13 марта 2014 года. Украинская сторона утверждает, что Россия с 27 февраля 2014 осуществляла фактический контроль в Крыму, и указывает на ряд нарушений Европейской конвенции по правам человека.

Выступая на слушаниях, уполномоченный РФ при ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Михаил Гальперин заявил, что жалоба Украины против России по Крыму носит политический характер. Он указал на то, что РФ не осуществляла контроль на территории Крыма до 18 марта 2014 года. В ходе заседания российская сторона также неоднократно подчеркивала, что вопрос референдума в Крыму 16 марта не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу.

Комментируя по просьбе агентства слушания, Берестнев указал, что "украинцы голосом своего британского адвоката пытались воздействовать на суд морально". "Они как мантру повторяли лозунги про оккупацию, которую никто в мире "не признает"", - добавил он. Эксперт пояснил, что "им не так важны отдельные заявители, как получить от Страсбурга фиксацию своей позиции об оккупации".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.