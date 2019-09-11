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РИА Новости

Глава ФНС заявил о снижении общей задолженности по налогам в стране

15:48 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРуководитель ФНС Михаил Мишустин
Руководитель ФНС Михаил Мишустин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Руководитель ФНС Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общая задолженность по налогам в России снизилась до 7% к объему налоговых поступлений - это минимальный уровень за пять лет, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на коллегии ведомства.
"ФНС России сохраняет тенденцию по сокращению долга. На 1 августа 2019 года совокупная задолженность снизилась на 48,8 миллиарда рублей, или на 2,3%. Показатель отношения задолженности к поступлениям, или DTI (debt to income), который используется для оценки эффективности системы по управлению долгом, также находится на минимальном за пять лет значении - 7%", - сказал Мишустин.
При этом, по его словам, растет эффективность мер по взысканию налоговой задолженности.
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"Особо хочу отметить повышение эффективности взаимодействия со службой судебных приставов. Результативность исполнительного производства за семь месяцев 2019 года составила 64,9% и возросла к аналогичному показателю предыдущего года на 7,5 процентного пункта. В свою очередь поступления от него возросли на 36,3% и по состоянию на 1 июля составили 65,6 миллиарда рублей", - отметил Мишустин.
Он также заверил, что приоритетом для налоговиков в делах о несостоятельности являются согласительные процедуры, поступления по которым выросли в первом полугодии на 18%, или на 17,9 миллиарда рублей. "В ходе процедур банкротства в бюджет поступило 55,8 миллиарда рублей, что на 9,3% превышает показатель соответствующего периода 2018 года", - сообщил глава ФНС.
Вместе с тем Мишустин сообщил, что число выездных проверок налоговой службы снизилось на 35%, уменьшилось и число жалоб по их результатам.
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