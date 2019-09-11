Глава ФНС заявил о снижении общей задолженности по налогам в стране

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общая задолженность по налогам в России снизилась до 7% к объему налоговых поступлений - это минимальный уровень за пять лет, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на коллегии ведомства.

"ФНС России сохраняет тенденцию по сокращению долга. На 1 августа 2019 года совокупная задолженность снизилась на 48,8 миллиарда рублей, или на 2,3%. Показатель отношения задолженности к поступлениям, или DTI (debt to income), который используется для оценки эффективности системы по управлению долгом, также находится на минимальном за пять лет значении - 7%", - сказал Мишустин.

При этом, по его словам, растет эффективность мер по взысканию налоговой задолженности.

"Особо хочу отметить повышение эффективности взаимодействия со службой судебных приставов. Результативность исполнительного производства за семь месяцев 2019 года составила 64,9% и возросла к аналогичному показателю предыдущего года на 7,5 процентного пункта. В свою очередь поступления от него возросли на 36,3% и по состоянию на 1 июля составили 65,6 миллиарда рублей", - отметил Мишустин.

Он также заверил, что приоритетом для налоговиков в делах о несостоятельности являются согласительные процедуры, поступления по которым выросли в первом полугодии на 18%, или на 17,9 миллиарда рублей. "В ходе процедур банкротства в бюджет поступило 55,8 миллиарда рублей, что на 9,3% превышает показатель соответствующего периода 2018 года", - сообщил глава ФНС.