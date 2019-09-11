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РИА Новости

Профессия врача вновь становится престижной, считает глава Росздравнадзора

15:41 11.09.2019 (обновлено: 15:55 11.09.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Молодые люди в России вновь стали стремиться к тому, чтобы стать медицинским работниками, профессия становится очень престижной, заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
"Один из самых высоких конкурсов в этом году в медицинские вузы, и мы понимаем, что сегодня вернулось желание у молодежи становиться медицинскими работниками, вернулось то стремление получать, защищать ученую степень и кандидатов, и доктора наук. Сегодня это престижно, молодежь к этому стремится. На мой взгляд, политика, которая сегодня формируется, идет правильно", - сказал Мурашко на пресс-конференции.
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