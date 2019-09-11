Профессия врача вновь становится престижной, считает глава Росздравнадзора

"Один из самых высоких конкурсов в этом году в медицинские вузы, и мы понимаем, что сегодня вернулось желание у молодежи становиться медицинскими работниками, вернулось то стремление получать, защищать ученую степень и кандидатов, и доктора наук. Сегодня это престижно, молодежь к этому стремится. На мой взгляд, политика, которая сегодня формируется, идет правильно", - сказал Мурашко на пресс-конференции.