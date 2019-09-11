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РИА Новости

Ректор ВШЭ предложил давать дипломы прошедшим годовые программы магистров

15:41 11.09.2019 (обновлено: 17:23 11.09.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРектор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ректор НИУ Высшая школа экономики Ярослав Кузьминов обратился в Минобрнауки с предложением внести в законодательство изменения, позволяющие студентам, прошедшим годовые магистерские программы в ведущих вуза РФ, получать дипломы государственного образца, сообщили РИА Новости в пресс-службе НИУ ВШЭ.
"С предложением к Минобрнауки России внести соответствующие изменения в статью 16 "Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий" Федерального закона "Об образовании в РФ" обратился ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов", - говорится в сообщении.
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Как отметил Кузьминов, один из самых популярных в мире форматов образования – годичная магистерская программа – не может быть реализован в России в связи с требованиями текущего законодательства, предполагающего, что освоение этой магистерской программы должно продолжаться два года.
"Сейчас ведущие университеты имеют возможность запускать такие программы, но только без выдачи документа об образовании государственного образца. Одним из решений может быть присваивание таким документам об образовании ведущих университетов статуса государственных (по аналогии с МГУ и СПБГУ)", – цитирует пресс-служба Кузьминова.
Как отметил программный директор конференции EdCrunch-2019 и директор EdCrunch University НИТУ "МИСиС" Нурлан Киясов, этому вопросу будет посвящена отдельная дискуссия в рамках конференции, в ходе которой ректоры узнают о том, как обеспечить внедрение системы смешанного обучения в своих вузах.
"Студенты, проживающие в отдаленных регионах, а также за границей, получат доступ к образовательным программам любого вуза России. Такая инициатива станет эффективным решением давней проблемы... – обеспечение равного доступа к качественному образованию и экспорта национального образования. Этому способствуют и функциональные возможности образовательных платформ и технологий онлайн-обучения, многократно возросшие за последнее десятилетние", - приводит пресс-служба НИТУ "МИСиС" его слова.
В НИТУ "МИСиС" также отметили, что благодаря предложенным изменениям законодательства у студентов появится возможность учиться у преподавателей ведущих университетов России, включая освоение годичных магистерских программ, в онлайн-формате и сдавать экзамены, не покидая места постоянного жительства и учебы, причем, с получением диплома государственного образца.
В 2017 году началась активная работа по реализации федерального проекта "Экспорт образования", главной целью которого является повышение привлекательности и конкурентоспособности отечественного образования на международном рынке, а также увеличение не менее чем в два раза количества студентов-иностранцев в российских вузах. По мнению экспертов, наиболее действенным путем достижения целевых показателей является создание и широкое внедрение образовательных онлайн-продуктов.
Образовательный интенсив Остров 10–22
22 июля, 09:00Навигатор абитуриента
Новая реальность образования: что такое цифровой университет сегодня
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СН_ОбразованиеМИСиСНавигатор абитуриентаЯрослав КузьминовВысшая школа экономикиРоссияОбщество
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