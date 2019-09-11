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РИА Новости

После столкновения танкера и катера на Енисее завели уголовное дело

15:35 11.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после столкновения танкера и катера и исчезновения человека, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.
Во вторник на Енисее столкнулись наливной танкер и самодельный катер, один из трех находившихся в котором людей пропал. По уточненной информации следователей, столкновение произошло в 50 километрах в южном направлении от поселка Бор Туруханского района Красноярского края в районе Вороговских островов.
"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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