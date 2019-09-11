После столкновения танкера и катера на Енисее завели уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после столкновения танкера и катера и исчезновения человека, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

Во вторник на Енисее столкнулись наливной танкер и самодельный катер, один из трех находившихся в котором людей пропал. По уточненной информации следователей, столкновение произошло в 50 километрах в южном направлении от поселка Бор Туруханского района Красноярского края в районе Вороговских островов.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ)", - говорится в сообщении.