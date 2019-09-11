Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
Документ, позволяющий ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ сбивать незаконно используемые беспилотники, поступил в Госдуму еще в январе, однако комитет по безопасности и противодействию коррупции принял решение о доработке.
Исправления коснулись части о пресечении нелегального применения БПЛА в воде, летом поступила обновленная версия.
Суть проекта
Документ вносит изменения в статью 18 Воздушного кодекса и призван устранить пробелы в действующем законодательстве, четко определив полномочия силовиков в противоправных ситуациях, связанных с дронами.
В случае принятия закона профильные ведомства получат возможность определять принадлежность БПЛА, связываться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или менять траекторию перемещения аппарата.
При этом, если дрон создает опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, силовики получат право его сбивать.
22 января 2018, 08:00РИА НовостиНе жужжит. Как и чем можно сбить беспилотник