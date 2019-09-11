Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.

Документ, позволяющий ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ сбивать незаконно используемые беспилотники, поступил в Госдуму еще в январе, однако комитет по безопасности и противодействию коррупции принял решение о доработке.

Исправления коснулись части о пресечении нелегального применения БПЛА в воде, летом поступила обновленная версия.

Суть проекта

Документ вносит изменения в статью 18 Воздушного кодекса и призван устранить пробелы в действующем законодательстве, четко определив полномочия силовиков в противоправных ситуациях, связанных с дронами.

В случае принятия закона профильные ведомства получат возможность определять принадлежность БПЛА, связываться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или менять траекторию перемещения аппарата.