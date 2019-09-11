Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T16:23Z
https://ria.ru/20190911/1558573969.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155857/45/1558574564_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_264a5e08cd2ee88e2707b3e9c72f7167.jpg
РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях

15:35 11.09.2019 (обновлено: 16:23 11.09.2019)
4128
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗнак "Бесполетная зона"
Знак Бесполетная зона
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Знак "Бесполетная зона". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
Документ, позволяющий ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ сбивать незаконно используемые беспилотники, поступил в Госдуму еще в январе, однако комитет по безопасности и противодействию коррупции принял решение о доработке.
Исправления коснулись части о пресечении нелегального применения БПЛА в воде, летом поступила обновленная версия.

Суть проекта

Документ вносит изменения в статью 18 Воздушного кодекса и призван устранить пробелы в действующем законодательстве, четко определив полномочия силовиков в противоправных ситуациях, связанных с дронами.
В случае принятия закона профильные ведомства получат возможность определять принадлежность БПЛА, связываться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или менять траекторию перемещения аппарата.
При этом, если дрон создает опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, силовики получат право его сбивать.
Начальник командования армии запускает беспилотный летательный аппарат Puma в провинция Газни, Афганистан. 25 июня 2012
22 января 2018, 08:00РИА Новости
Не жужжит. Как и чем можно сбить беспилотник
90452743
Обсудить 10
Василий ПискаревРосгвардияГосдума РФФСБ РФАлександр ХинштейнМоскваОбщество
Популярные комментарии
Такие законы надо принимать еще быстрее, а то снимают, понимаешь ли, всякие Навальные многомиллионные усадьбы «уважаемых людей»…
11 сентября, 16:42
Panikoba Luravdaule
391720013
А проще нельзя сделать, Запретите ввозить и продавать эти дроны. Или кто-то из депутатов уже вовсю "расторговался" ими или "взял на карман", пролоббировал что-нибудь, связанное с дронами?
11 сентября, 15:54
MFMike Fauley
4000120
Рекомендуем
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин
"Газпром" должен вдвое сократить прокачку газа по OPAL, заявили в Германии
РИА
Новости
102-я российская военная база в Гюмри, Армения
Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС
Робот "Федор" больше не полетит в космос
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
Лента
новостей
Прохожие на улице Уолл-Стрит в Нью-Йорке, США
Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Здание Банка России в Москве
ЦБ преподнес финансовой системе России большой "сюрприз"
Здание Капитолия в Вашингтоне
Конгресс США выделит Киеву военную помощь, если Трамп будет против
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей
Автомобиль Rolls-Royce Phantom
Челябинец, разбивший машину миллиардера, попросил признать его банкротом
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы
С Серебренникова сняли подписку о невыезде
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния