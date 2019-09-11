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РИА Новости
Культура

Театр Наций начинает сезон премьерой "Дяди Вани" с Евгением Мироновым

15:52 11.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Евгений Миронов. Архивное фото
Актер Евгений Миронов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 11 сен – РИА новости. Новый сезон Театр Наций начинает с премьеры спектакля по чеховской пьесе "Дядя Ваня" в постановке французского режиссера Стефана Брауншвейга, сообщил в среду на сборе труппы художественный руководитель театра Евгений Миронов.
"Смысловой мотив нашего сезона – человек в эпоху глобальных потрясений. Это, разумеется, не жесткая рамка, а некая общая тема, над которой мы предлагаем подумать. Речь идет о разных эпохах и разных ракурсах, об исторических персонах и обычных людях", - сказал Миронов.
"Дядя Ваня" - это первая постановка в России Стефана Брауншвейга, одного из лидеров современной европейской режиссуры, худрука парижского театра Одеон. Во Франции режиссер уже работал с драматургией Чехова, в его репертуаре – "Чайка", "Три сестры", "Вишневый сад". К работе над "Дядей Ваней", по словам Брауншвейга, он шел почти 30 лет.
"Мне говорят, я смелый человек, - еду в Россию со своим Чеховым. Почему-то считается, если приглашать французского режиссера, то он должен ставить Мариво или Мольера. Но мне лично Чехов ближе, чем Мариво", - сказал режиссер.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Евгений Миронов на благотворительном вечере фонда поддержки деятелей искусства "Артист"
Актер Евгений Миронов на благотворительном вечере фонда поддержки деятелей искусства Артист
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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А 21 и 22 сентября еще одна новая работа – на Малой сцене пройдет московская премьера спектакля "Наше все…" Тургенев. Метафизика любви". В постановке заняты - актриса и телеведущая Сати Спивакова и актер Владимир Кошевой. В основе – одноименный сценарий Сергея Соловьева о взаимоотношениях Ивана Тургенева и Полины Виардо.
Новое пространство Театра Наций открывает сезон музыкальным перформансом "Новый мир", в котором перформер Владислав Наставшев в дуэте с композитором Иваном Лубенниковым представят 20 сентября программу-альбом "Новый мир", состоящую из песен на стихи поэтов ХХ века.
Режиссер Андрей Могучий на основной сцене поставит спектакль "Сказка про последнего ангела", действие которого, по словам режиссера, происходит в 90-е годы.
"С одной стороны, это лихое и смутное время перемен, потери всех ориентиров, время разрухи, катастрофы. С другой точки зрения, 90-е – это уже русский фольклор со своими типичными, абсолютно сказочными персонажами, сюжетами, мифологией. Отсюда возникла еще и тема русских сказок с их скрытым, но очень любопытным подтекстом", - отметил Могучий.
Режиссер Тимофей Кулябин осуществит постановку по пьесе "Разбитый кувшин" Генриха фон Клейста, которую, по словам режиссера, редко ставят в России, несмотря на то, что она входит в золотой фонд немецкой драматургии. "Это настоящая комедия, изысканно рассказанный анекдот про продажного судью, который по воле обстоятельств вынужден судить самого себя", - сказал Кулябин.
Евгений Марчелли будет работать над произведением Достоевского "Село Степанчиково" с Авангардом Леонтьевым, а режиссер Алвис Херманис над спектаклем "Горбачев" с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях.
На Малой сцене спектакль по пьесе Мольера "Лекарь поневоле" поставит Олег Долин, а Талгат Баталов начнет работать над романом французского писателя Мишеля Уэльбека "Покорность". Адаптировать его для театра будет белорусский драматург Дмитрий Богославский. "Мы с ним хотим подумать, порассуждать о выборе. Есть ли он у современного человека или это иллюзия?" - сказал режиссер.
Актер, режиссер Олег Меньшиков. Архивное фото
9 сентября, 13:23Культура
Меньшиков поставит в театре Ермоловой спектакль "Оглянись во гневе"
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КультураТеатрНовости культурыЧулпан ХаматоваЕвгений Миронов
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