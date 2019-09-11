Круглый стол по финансовому сотрудничеству РФ и КНР прошел во Владивостоке

Мероприятие организовано совместно Азиатской организацией финансового сотрудничества (AFCA), Ассоциацией банков России, Китайской службой экономической информации при информационном агентстве Синьхуа и Комитетом по управлению новым районом города Харбин (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). В работе круглого стола приняли участие около 200 человек.

На сессии состоялось углубленное обсуждение и обмен мнениями по таким вопросам, как новые модели китайско-российского трансграничного сотрудничества, а также роль финансовых институтов в региональном взаимодействии и совместном экономическом развитии.

В настоящее время Китай девятый год подряд сохраняет статус крупнейшего торгового партнера России, но и Россия также является важным торговым партнером Китая. В 2018 году объем торговли между Китаем и Россией достиг рекордного уровня, впервые превысил 100 миллиардов долларов США, увеличившись на 27,1% в годовом исчислении, что позволило России стать одним из 10 крупнейших торговых партнеров Китая.