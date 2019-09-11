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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Круглый стол по финансовому сотрудничеству РФ и КНР прошел во Владивостоке

15:30 11.09.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковВид Владивостока
Вид Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 11 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Круглый стол на тему "Китайско-российское финансовое сотрудничество как основной фактор регионального развития" состоялся 10 сентября во Владивостоке.
Мероприятие организовано совместно Азиатской организацией финансового сотрудничества (AFCA), Ассоциацией банков России, Китайской службой экономической информации при информационном агентстве Синьхуа и Комитетом по управлению новым районом города Харбин (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). В работе круглого стола приняли участие около 200 человек.
На сессии состоялось углубленное обсуждение и обмен мнениями по таким вопросам, как новые модели китайско-российского трансграничного сотрудничества, а также роль финансовых институтов в региональном взаимодействии и совместном экономическом развитии.
В настоящее время Китай девятый год подряд сохраняет статус крупнейшего торгового партнера России, но и Россия также является важным торговым партнером Китая. В 2018 году объем торговли между Китаем и Россией достиг рекордного уровня, впервые превысил 100 миллиардов долларов США, увеличившись на 27,1% в годовом исчислении, что позволило России стать одним из 10 крупнейших торговых партнеров Китая.
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Круглый стол по китайско-российскому финансовому сотрудничеству проводится ежегодно.
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