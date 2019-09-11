Медведев поручил подготовить предложения по теряющим силу советским актам

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам до 10 октября представить предложения по перечню правовых актов СССР и РСФСР, которые утратят силу с 1 февраля 2020 года, говорится в опубликованном списке поручений.

Ранее Медведев сообщил, что подписал постановление о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца 2019 года.

"Медведев подписал поручения, предусматривающие признание утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации правовых актов СССР и РСФСР, а именно... федеральным органам исполнительной власти представить в случае необходимости в правительство РФ обоснованные предложения об исключении отдельных правовых актов из прилагаемых перечней правовых актов СССР и РСФСР, подлежащих признанию утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации с 1 февраля 2020 года", - говорится в поручении.

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти поручено "представить в правительство РФ предложения по дополнению прилагаемых перечней правовых актов СССР и РСФСР, подлежащих признанию утратившими силу или недействующими на территории РФ с 1 февраля 2020 года".