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РИА Новости

Медведев поручил подготовить предложения по теряющим силу советским актам

15:29 11.09.2019 (обновлено: 15:30 11.09.2019)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе "Диалог" на канале "Россия 24"
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе "Диалог" на канале "Россия 24"
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам до 10 октября представить предложения по перечню правовых актов СССР и РСФСР, которые утратят силу с 1 февраля 2020 года, говорится в опубликованном списке поручений.
Ранее Медведев сообщил, что подписал постановление о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца 2019 года.
"Медведев подписал поручения, предусматривающие признание утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации правовых актов СССР и РСФСР, а именно... федеральным органам исполнительной власти представить в случае необходимости в правительство РФ обоснованные предложения об исключении отдельных правовых актов из прилагаемых перечней правовых актов СССР и РСФСР, подлежащих признанию утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации с 1 февраля 2020 года", - говорится в поручении.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время программы Диалог на канале Россия 24
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Кроме того, федеральным органам исполнительной власти поручено "представить в правительство РФ предложения по дополнению прилагаемых перечней правовых актов СССР и РСФСР, подлежащих признанию утратившими силу или недействующими на территории РФ с 1 февраля 2020 года".
Срок исполнения поручения, как сообщается, назначен до 10 октября текущего года.
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Дмитрий МедведевПравительство РФМоскваРоссияСССРОбществоПолитика
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