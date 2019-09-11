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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

В Молдавии задержали пять человек после обысков по делу об отмывании денег

15:28 11.09.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии задержали 5 подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, они нанесли ущерб госбюджету в размере 1,68 миллиона долларов, сообщила пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.
Ранее в прокуратуре сообщили о том, что 11 августа в столице Молдавии и других населенных пунктах страны прошли обыски. В обысках, помимо сотрудников прокуратуры, участвовали представители Национального инспекторатом расследований и генерального управления уголовного преследования МВД.
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"В среду, 11 сентября, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел провела обыски и задержания по факту уклонения от налогов и отмывания денег организованной преступной группировкой, которая действовала в Кишиневе, Унгенах и других населенных пунктах республики. К этому моменту задержаны пять человек, которые занимали руководящие должности в вовлеченном в криминальную схему предприятии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
В рамках следствия было установлено, что группировка специализировалась на продаже недвижимости и мясных продуктов, сделки купли-продажи не отражались в бухгалтерских документах, зарплату сотрудники компании получали в конвертах. На деньги, полученные при уклонении от уплаты налогов, подозреваемые приобрели четыре объекта недвижимости и десять автомобилей. "Собранные доказательства позволили установить, что за два года деятельности группировки государственному бюджету был нанесен ущерб в размере 30 миллионов леев (1,68 миллиона долларов)", - подчеркнули в прокуратуре.
Как уточнили в ведомстве, всего было проведено 11 обысков, во время которых были изъяты документы, подтверждающие наличие двойной бухгалтерии, денежные средства, электронные носители и другие предметы, которые могут помочь в расследовании.
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