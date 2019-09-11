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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китай, Россия и Монголия обсудили внедрение научно-технических инноваций

15:25 11.09.2019 (обновлено: 15:41 11.09.2019)
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© AFP 2019 / Mladen AntonovФлаги Монголии, Китая и России
Флаги Монголии, Китая и России
© AFP 2019 / Mladen Antonov
МОСКВА, 11 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Представители НИИ Китая, России и Монголии обсудили перспективы сотрудничества в сфере внедрения научно-технических инноваций на 16-й Северокитайской международной научно-технической выставке. К выставке приурочены форумы, презентации, переговоры и учебные семинары.
Представители из России и Монголии единогласно признали, что выставка уже стала важной площадкой для демонстрации научно-технических достижений Китая, России и Монголии, создала мост научно-технического взаимодействия между тремя странами. На фоне усиления связей и взаимозависимости стран, в частности, в экономическом секторе, крайне важным считается совместно использование плодов развития.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияМонголияЭкономика
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