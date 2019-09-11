Китай, Россия и Монголия обсудили внедрение научно-технических инноваций

Представители НИИ Китая, России и Монголии обсудили перспективы сотрудничества в сфере внедрения научно-технических инноваций на 16-й Северокитайской международной научно-технической выставке. К выставке приурочены форумы, презентации, переговоры и учебные семинары.

Представители из России и Монголии единогласно признали, что выставка уже стала важной площадкой для демонстрации научно-технических достижений Китая, России и Монголии, создала мост научно-технического взаимодействия между тремя странами. На фоне усиления связей и взаимозависимости стран, в частности, в экономическом секторе, крайне важным считается совместно использование плодов развития.