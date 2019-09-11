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РИА Новости

Жителей Самары, отравившихся суши из доставки еды, выписали из больниц

15:22 11.09.2019
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CC0 / Free-Photos / Приготовление роллов
Приготовление роллов
CC0 / Free-Photos /
Приготовление роллов. Архивное фото
САМАРА, 11 сен - РИА Новости. Все 63 жителя Самары, отравившихся суши из доставки еды, выписаны из больниц, сообщили в среду РИА Новости в Минздраве региона.
В конце августа компания "Фарфор", которая занимается доставкой суши и пиццы, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написала, что на одной из семи кухонь филиала в Самаре зафиксированы отравления клиентов. Все они, по предварительным данным компании, совершали заказы 23 и 24 августа. В связи с произошедшим "Фарфор" временно закрыл все кухни в Самаре.
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Минздрав региона сообщал, что всего за медицинской помощью после отравления обратились 48 человек, 30 из них, в том числе семь детей, были госпитализированы. Позже СУСК по региону уточнил, что число отравившихся составляет 63 человека. По предварительной информации управления Роспотребнадзора по Самарской области, у пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию, причиной заболевания, по данным ведомства, стала сальмонелла, которая, вероятно, попала в пищу. Следователи возбудили уголовное дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
"Все 63 пострадавших выписаны из больниц", - сказала собеседница агентства.
Ранее Роспотребнадзор по Самарской области сообщал, что в ходе проверки компании "Фарфор" выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства. Как рассказала в среду журналистам руководитель Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова, в настоящее время ресторан, где нашли нарушения, закрыт на два месяца по решению суда. Его владельцам, по словам Архиповой, грозит штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей.
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