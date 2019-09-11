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РИА Новости

Российский космонавт и пять астронавтов заберутся в пещеру для тренировок

15:21 11.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Николай Чуб
Космонавт Роскосмоса Николай Чуб
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Космонавт Роскосмоса Николай Чуб. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Российский космонавт Николай Чуб заберется вместе с астронавтами НАСА, Европейского космического агентства (ЕКА), Японского космического агентства и Канадского космического агентства в пещеру в Словении, чтобы потренироваться в командной работе в условиях отрыва от цивилизации, сообщило в среду ЕКА.
"После недели подготовки под и на земле, "пещеронавты" собираются исследовать пещеру в Словении, где они будут жить и работать шесть дней", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что вместе с Чубом в пещеру спустятся немецкий астронавт Александр Герст (от ЕКА), астронавты НАСА Джо Акаба и Джанетт Эппс, канадец Джош Кутрик и японец Такуя Ониши. Спуск начнется 11 сентября, предполагается, что команда достигнет цели и разобьет лагерь 20 сентября.
Космонавт и астронавты будут самостоятельно принимать решения, но поддержку им будут оказывать опытные инструкторы. Основной задачей спуска является изучение подземных рек. "Команда научится отслеживать воду – основное звено, связывающее с жизнью на Земле, и драгоценный ресурс в исследовании космоса", - говорится в сообщении ЕКА.
Николай Чуб – космонавт-испытатель "Роскосмоса". Пришел в отряд в 2012 году. В космос еще не летал, но более 200 раз прыгал с парашютом.
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Джош КутрикДжанетт ЭппсТакуя ОнишиКосмос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоРоскосмосДжозеф АкабаРИА Наука
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