Звезду Kingsman лишили роли в "Игре престолов", заменив другим актером

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Британского актера Марка Стронга, известного по работам в фильмах "Kingsman: Секретная служба" и "Шерлок Холмс", лишили роли в сериале "Игра престолов", заменив его другим актером, несмотря на то, что он первым получил это предложение, сообщает Metro.
"Да, мне предложили роль, я думал о ней, и не отказывался от нее", - прокомментировал он.
Ранее ходили слухи, что актеру предлагали сыграть Станниса Баратеона, но в итоге это сделал Стивен Диллэйн. Но тогда Стронг говорил, что сам отказался от участия в сериале.
"Мне предложили роль в этом проекте, но я не могу сказать, какую именно, - рассказывал актер. - Я не хочу обидеть человека, который в итоге сыграл этого персонажа, после того, как я первый получил это предложение".
© 2013 Home Box Office, Inc.Сериал "Игра престолов". Мелисандра и Станнис Баратеон
© 2013 Home Box Office, Inc.
Сериал "Игра престолов". Мелисандра и Станнис Баратеон
Несмотря на то, что Марк Стронг не снялся в самом масштабном сериале современности, он, похоже, не очень расстроен.
Сейчас он продюсирует сериал Temple для телеканала Sky One, где также играет одного из главных персонажей - хирурга, который работает в нелегальной подземной клинике в туннелях под Лондоном.