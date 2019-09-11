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РИА Новости

В Минфине рассказали о компенсациях нефтяникам по механизму сдерживания цен

15:20 11.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСтела автозаправочной станции
Стела автозаправочной станции
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Стела автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Объем компенсации нефтяникам по механизму обратного акциза для сдерживания роста цен на бензин в первом полугодии 2019 года составил около 140 миллиардов рублей, заявил на заседании Госдумы замминистра финансов РФ Илья Трунин.
"Сейчас с точностью до копейки назвать не смогу. За первые пять месяцев это было больше 120 миллиардов рублей, за полгода эта цифра приближалась к 140 миллиардам рублей", - сказал он, отвечая на вопрос депутатов, какую компенсацию получили нефтяники в рамках механизма сдерживания цен на топливо.
Демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.
АЗС. Архивное фото
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Отвечая на вопросы депутатов, Трунин отметил, что задачи вернуть цены на бензин на уровень прошлого года никто не ставил. Основная задача, которая ставилась, - это не допустить резкого роста цен, который бы превышал инфляцию.
"С это задачей правительство справляется. Более того, в конце прошлого года были внесены изменения в законодательство, которым даже была придана обратная сила, которые дополнительно настраивали этот механизм технически плюс вводили этот же механизм, который бы сдерживал рост цен в случае ценового давления для авиакеросина. Ранее этого не было, с 1 июля этого года это появилось", - добавил он.
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Илья ТрунинГосдума РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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