В Минфине рассказали о компенсациях нефтяникам по механизму сдерживания цен

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Объем компенсации нефтяникам по механизму обратного акциза для сдерживания роста цен на бензин в первом полугодии 2019 года составил около 140 миллиардов рублей, заявил на заседании Госдумы замминистра финансов РФ Илья Трунин.

"Сейчас с точностью до копейки назвать не смогу. За первые пять месяцев это было больше 120 миллиардов рублей, за полгода эта цифра приближалась к 140 миллиардам рублей", - сказал он, отвечая на вопрос депутатов, какую компенсацию получили нефтяники в рамках механизма сдерживания цен на топливо.

Демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.

Отвечая на вопросы депутатов, Трунин отметил, что задачи вернуть цены на бензин на уровень прошлого года никто не ставил. Основная задача, которая ставилась, - это не допустить резкого роста цен, который бы превышал инфляцию.