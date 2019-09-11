КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить полномочия директора Госбюро расследований (ГБР), например, глава бюро сможет сам назначать и увольнять своих заместителей, соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента.

"(Директор - ред.) организует работу государственного бюро расследований, назначает и увольняет первого заместителя и заместителей директора государственного бюро расследований, а также определяет их обязанности", - говорится в тексте документа.

Согласно законопроекту, число сотрудников аппарата ГБР может быть изменено кабмином по просьбе директора. Сейчас по закону предельная численность аппарата составляет 1,5 тысячи человек.

Кроме того, законопроектом регулируется процедура назначения директора ГБР. "Директор государственного бюро расследований назначается на должность президентом Украины по представлению комиссии по итогам конкурса", - говорится в документе. Ранее президент утверждал директора по представлению премьер-министра.