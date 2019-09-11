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РИА Новости

Зеленский предложил расширить полномочия директора Госбюро расследований

15:19 11.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить полномочия директора Госбюро расследований (ГБР), например, глава бюро сможет сам назначать и увольнять своих заместителей, соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента.
"(Директор - ред.) организует работу государственного бюро расследований, назначает и увольняет первого заместителя и заместителей директора государственного бюро расследований, а также определяет их обязанности", - говорится в тексте документа.
Согласно законопроекту, число сотрудников аппарата ГБР может быть изменено кабмином по просьбе директора. Сейчас по закону предельная численность аппарата составляет 1,5 тысячи человек.
Кроме того, законопроектом регулируется процедура назначения директора ГБР. "Директор государственного бюро расследований назначается на должность президентом Украины по представлению комиссии по итогам конкурса", - говорится в документе. Ранее президент утверждал директора по представлению премьер-министра.
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"Этот законопроект, наконец, расставляет точки над "і": в вопросах проведения конкурсов на все руководящие должности (почти 170), организации работы территориальных управлений, определение оснований для дисциплинарного взыскания, совершенствования структуры центрального аппарата и приведения в соответствие полномочий директора", - написал действующий директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.
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