Киеву выгодно привлечь Порошенко к ответственности, считает эксперт

КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Новым властям Украины выгодно привлечь к уголовной ответственности экс-президента Петра Порошенко, но они смогут это сделать после вступления в силу закона об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года, до этого срока генпрокурору придется просить парламент лишить неприкосновенности лично Порошенко, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ранее пресс-секретарь Госбюро расследований Украины Анжелика Иванова заявляла, что Порошенко является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13. Он дважды давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", после чего пять раз проигнорировал вызовы на допрос. По словам его адвоката Игоря Голованя, экс-президент не пришел из-за занятости в Верховной раде и несвоевременно врученной ему повестки. Во вторник защитник передал в Госбюро письменные показания Порошенко. Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело по факту возможных злоупотреблений служебным положением Порошенко и экс-главой МИД Павлом Климкиным.

"Власти выгодно привлечь Порошенко к ответственности – это позволит много что свалить на "попередников" (предшественников – ред.), обосновать те проблемы (на Украине – ред.), которые сегодня есть. И это, конечно, позволить уменьшить влияние Порошенко внутри и вне страны, а он сохраняет свое влияние на экономику, политику, на сферу безопасности. Ну и не исключаю, что передел группы Roshen (принадлежащая Порошенко компания – ред.) может на какое-то время удовлетворить аппетиты окружения (президента Украины Владимира) Зеленского и на какое-то время залатать те дыры, которые есть в государственном бюджете", - сказал Бортник РИА Новости.

При этом возможность привлечь Порошенко к уголовной ответственности, по словам эксперта, появится после 1 января 2020 года, когда вступит в силу закон о лишении неприкосновенности всех депутатов Верховной рады.

"На сегодняшний день возбудить дело против Порошенко невозможно, он действующий неприкосновенный народный депутат. Пока что следствие проводить в отношении Порошенко, проводить обыски, что-то изымать, прослушивать – все это запрещено… Если же дело выйдет на финишную прямую до 1 января 2020 года, генеральному прокурору придется идти в парламент и просить снять неприкосновенность с Порошенко", - отметил Бортник.