Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T15:06Z
https://ria.ru/20190911/1558572954.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150523/12/1505231259_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_93ea9bac04562c8c8454d0658dd96098.jpg
РИА Новости

В ЕСПЧ нет устоявшегося мнения по жалобе Украины по Крыму, считает эксперт

15:06 11.09.2019
197
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Судьи Страсбургского суда в ходе состоявшихся слушаний по украинской жалобе о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму задали много вопросов, что говорит о том, что в cуде пока нет устоявшегося мнения, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.
В среду Большая палата ЕСПЧ провела слушания по жалобе Украины против России о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму, начиная с 27 февраля 2014 года.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
5 сентября, 23:10РИА Новости
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Речь идет о жалобе, поданной украинским правительством 13 марта 2014 года. Украинская сторона утверждает, что Россия 27 февраля 2014 осуществляла фактический контроль в Крыму, и указывает на ряд нарушений Европейской конвенции по правам человека.
Выступая на слушаниях, уполномоченный РФ при ЕСПЧ – заместитель министра юстиции Михаил Гальперин заявил, что жалоба Украины против России по Крыму носит политический характер. Он указал на то, что РФ не осуществляла контроль на территории Крыма до 18 марта 2014 года. В ходе заседания российская сторона также неоднократно подчеркивала, что вопрос референдума в Крыму 16 марта не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу.
Комментируя по просьбе агентства слушания, также присутствовавший на них Берестнев указал, что "судьи задали много вопросов, в том числе таких, которые остались без ответа со стороны украинцев". Он считает, что это "говорит о том, что в суде пока нет устоявшегося мнения, и дальнейшая работа сторон может качнуть ситуацию в любую сторону".
Он обратил внимание на то, что "российская сторона акцентировала внимание на процессуальных дефектах жалобы, касающихся вопросов юрисдикции, а также на практически ничтожную доказательную базу конкретных нарушений".
Крым
6 сентября, 03:21Восточный экономический форум
Минюст готов отстаивать правоту России по "крымскому делу" в ЕСПЧ
000002
Обсудить 0
Юрий БерестневМихаил ГальперинЕвропейский судЕвропейский суд по правам человекаМоскваРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Киеву выгодно привлечь Порошенко к ответственности, считает эксперт
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску. 11 сентября 2019
Лавров поприветствовал возобновление встреч "5+2" по Приднестровью
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Эксперт рассказал, что хочет получить Украина от жалобы в ЕСПЧ по Крыму
Лавров подтвердил, что в ближайшее время посетит Ирак
Лента
новостей
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Эксперт оценил перспективы политики нового правительства Италии для России
Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Партия Порошенко попросила СБУ оценить встречу главы Чехии и русинов
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге
Минюст не видит оснований для рассмотрения ЕСПЧ жалобы Украины по Крыму
Флаги на одной из улиц Женевы
Швейцария отзовет гражданство у обвиняемого в пособничестве террористам
Космонавт Роскосмоса Николай Чуб
Российский космонавт и пять астронавтов заберутся в пещеру для тренировок
Филиппинские военнослужащие на окраине Марави
Филиппины не пустят экспертов ООН, готовящих доклад о правах человека
Александр Михайлов
Генерал ФСБ прокомментировал скандал с "агентом США" Смоленковым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной
20:36Трамп заявил о пяти кандидатах, которые "очень хотят" заменить Болтона
20:30МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
Лента новостейМолния