В ЕСПЧ нет устоявшегося мнения по жалобе Украины по Крыму, считает эксперт

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Судьи Страсбургского суда в ходе состоявшихся слушаний по украинской жалобе о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму задали много вопросов, что говорит о том, что в cуде пока нет устоявшегося мнения, рассказал РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

В среду Большая палата ЕСПЧ провела слушания по жалобе Украины против России о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму, начиная с 27 февраля 2014 года.

Речь идет о жалобе, поданной украинским правительством 13 марта 2014 года. Украинская сторона утверждает, что Россия 27 февраля 2014 осуществляла фактический контроль в Крыму, и указывает на ряд нарушений Европейской конвенции по правам человека.

Выступая на слушаниях, уполномоченный РФ при ЕСПЧ – заместитель министра юстиции Михаил Гальперин заявил, что жалоба Украины против России по Крыму носит политический характер. Он указал на то, что РФ не осуществляла контроль на территории Крыма до 18 марта 2014 года. В ходе заседания российская сторона также неоднократно подчеркивала, что вопрос референдума в Крыму 16 марта не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу.

Комментируя по просьбе агентства слушания, также присутствовавший на них Берестнев указал, что "судьи задали много вопросов, в том числе таких, которые остались без ответа со стороны украинцев". Он считает, что это "говорит о том, что в суде пока нет устоявшегося мнения, и дальнейшая работа сторон может качнуть ситуацию в любую сторону".