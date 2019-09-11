Продолжительность жизни в России выросла на восемь лет

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Продолжительность жизни увеличилась в России в среднем на восемь лет за последние два десятилетия, заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
"За последние 20 лет здравоохранение, действительно, шагнуло вперед, за 20 лет продолжительность жизни увеличилась в среднем почти на восемь лет, младенческая смертность сократилась более чем в 3,5 раза... материнская смертность сократилась практически в пять раз. Это все те шаги, которые страна, министерство здравоохранения делает ежечасно, ежеминутно", - сказал Мурашко на пресс-конференции.
4 сентября, 07:43Радио"Существенный рост". Россияне стали жить дольше
Ранее министр здравоохранния России Вероника Скворцова сообщила, что продолжительности жизни в России у женщин выросла до 78,5 лет за семь месяцев 2019 года, у мужчин – до 68,5 лет.