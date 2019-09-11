Эксперт оценил перспективы политики нового правительства Италии для России

"Новое правительство находится в большом отрыве от предыдущего из-за своего состава. Из речи Конте очевидно, что цели этого правительства отличаются от тех, которые преследовало правительство с Сальвини... (Новый глава МИД Луиджи – ред.) Ди Майо часто находится в центре полемики из-за своей "неопытности", однако не стоит забывать, что он находится уже на втором парламентском сроке, и, что касается международных отношений, другие министры также не имели большого опыта в ведении внешней политики, как, например, Анджелино Альфано. Что интересно, однако, это то, что Ди Майо назначил посла Италии в Китае Этторе Секуи, который обладает огромным опытом в области дипломатии и играет важную роль в построении хороших отношений между Римом и Пекином, главой аппарата МИД", - сказал эксперт.