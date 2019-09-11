"Новое правительство находится в большом отрыве от предыдущего из-за своего состава. Из речи Конте очевидно, что цели этого правительства отличаются от тех, которые преследовало правительство с Сальвини... (Новый глава МИД Луиджи – ред.) Ди Майо часто находится в центре полемики из-за своей "неопытности", однако не стоит забывать, что он находится уже на втором парламентском сроке, и, что касается международных отношений, другие министры также не имели большого опыта в ведении внешней политики, как, например, Анджелино Альфано. Что интересно, однако, это то, что Ди Майо назначил посла Италии в Китае Этторе Секуи, который обладает огромным опытом в области дипломатии и играет важную роль в построении хороших отношений между Римом и Пекином, главой аппарата МИД", - сказал эксперт.
Эксперт оценил перспективы политики нового правительства Италии для России
14:55 11.09.2019 (обновлено: 16:10 11.09.2019)
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В диалоге между Римом и Москвой с новым правительством Италии могут произойти улучшения, так как из них уйдут невыполненные обещания бывшего вице-премьера Маттео Сальвини, заявил РИА Новости доцент школы публичной политики института общественных наук РАНХиГС Джованни Савино.
Во вторник вечером сенат итальянского парламента выразил доверие новому правительству премьер-министра Джузеппе Конте. Ранее доверие правительству Конте выразила палата депутатов.
Новое итальянское правительство, которое сформировали правая партия "Движение 5 звезд" и левая Демократическая партия, во главе с премьер-министром Джузеппе Конте приняло присягу в Квиринальском дворце на прошлой неделе.
Новым главой МИД Италии стал лидер "Движения 5 звезд" 33-летний Луиджи Ди Майо. В предыдущем правительстве Джузеппе Конте он одновременно занимал должности вице-премьера и министра труда и министра экономического развития.
По его словам, есть вероятность, что Ди Майо и в дальнейшем может продолжать выбирать таких людей на важные должности в министерстве и использовать их опыт и знания для внешней политики Италии.
"Отношения между Римом и Москвой традиционно хорошие, и может быть, сейчас будут улучшения. Некоторые странные обещания, которые мы слышали от Сальвини и "Лиги" - как отмена санкций - не были выполнены, и не могли быть, потому что Италия - член ЕС и НАТО. Но более рациональная, деловая и практичная политика в отношениях с Москвой вполне реальна, и как раз в этом способствует и назначения посла в Китае на должность главы аппарата МИД: не секрет, что "большая дорога" к Китаю проходит через РФ", - резюмировал Савино.
С появлением нового кабмина Италия вышла из правительственного кризиса, который инициировала партия "Лига", ранее входившая в правящую коалицию с "Движением". Кризис в Италии начался 8 августа, когда тогдашний вице-премьер, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини уведомил Конте о распаде парламентского большинства, которое "Лига" составляла с "Движением", и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов. 20 августа Конте подал прошение об отставке президенту Серджо Маттарелле. Тот провел два раунда двухдневных консультаций, на которых руководство "Движения" и Демпартии проинформировали президента о достижении политических договоренностей и согласовании кандидатуры Конте.