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РИА Новости

Лавров не намерен "гадать" о влиянии отставки Болтона на отношения с США

14:54 11.09.2019 (обновлено: 18:10 11.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что не стоит гадать о возможном влиянии отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона на российско-американские отношения.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американскому лидеру свою отставку.
"Насчет того, как это (отставка Болтона - ред.) повлияет на российско-американские отношения, вы знаете, я гадать не буду, политику определяет в Соединенных Штатах президент. Он не раз высказывался за нормализацию и торгово-экономических, и гуманитарных, и общеполитических связей между нашими странами, за наращивание взаимодействия на международной арене. Эти высказывания мы слышали, мы их приветствуем, они были подтверждены на встрече в июне этого года между президентами (России Владимиром - ред.) Путиным и Трампом в Осаке на полях саммита G20", - сказал Лавров.
Лавров отметил, что "важно, чтобы те, кто обязан исполнять роли президента, переводили эти заявленные политические принципы на язык практических действий". "Пока это не очень получается, хотя кое-где есть движение... Мы заинтересованы в развитии сотрудничества", - сказал глава МИД России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
14:23РИА Новости
Лавров назвал Болтона приятным собеседником
"Ну а как поменяется и поменяется ли позиция Соединенных Штатов по тем или иным внешнеполитическим вопросам - вчера я слышал, на пресс-конференции (глава госдепартамента - ред.) Майк Помпео сказал, что никаких изменений во внешней политике Соединенных Штатов не будет. Поэтому давайте просто руководствоваться тем, что будет реально происходить, и тогда мы поймем, есть изменения или их нет", - заключил Лавров.
Ранее американские СМИ писали, что президент США Дональд Трамп и Джон Болтон не разделяют позиции по целому ряду аспектов внешней политике. В частности, разногласия касались политики США в отношении КНДР, Ирана и Афганистана. Последним примером стали сообщения о том, что Болтон наряду с вице-президентом США Майком Пенсом высказались против намерения Трампа провести переговоры между радикальным движением "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кэмд-Дэвиде. Болтон также считается сторонником более решительных и жестких мер в отношении Ирана. Он неоднократно открыто призывал к смене власти в этой стране..
Джон Болтон
16:55РИА Новости
Эксперт считает, что увольнение Болтона улучшит внешнюю политику США
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Отставка Джона БолтонаМайк ПомпеоДжон БолтонСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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