Лавров не намерен "гадать" о влиянии отставки Болтона на отношения с США

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что не стоит гадать о возможном влиянии отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона на российско-американские отношения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американскому лидеру свою отставку.

"Насчет того, как это (отставка Болтона - ред.) повлияет на российско-американские отношения, вы знаете, я гадать не буду, политику определяет в Соединенных Штатах президент. Он не раз высказывался за нормализацию и торгово-экономических, и гуманитарных, и общеполитических связей между нашими странами, за наращивание взаимодействия на международной арене. Эти высказывания мы слышали, мы их приветствуем, они были подтверждены на встрече в июне этого года между президентами (России Владимиром - ред.) Путиным и Трампом в Осаке на полях саммита G20", - сказал Лавров.

Лавров отметил, что "важно, чтобы те, кто обязан исполнять роли президента, переводили эти заявленные политические принципы на язык практических действий". "Пока это не очень получается, хотя кое-где есть движение... Мы заинтересованы в развитии сотрудничества", - сказал глава МИД России.

"Ну а как поменяется и поменяется ли позиция Соединенных Штатов по тем или иным внешнеполитическим вопросам - вчера я слышал, на пресс-конференции (глава госдепартамента - ред.) Майк Помпео сказал, что никаких изменений во внешней политике Соединенных Штатов не будет. Поэтому давайте просто руководствоваться тем, что будет реально происходить, и тогда мы поймем, есть изменения или их нет", - заключил Лавров.