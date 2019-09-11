В ЕР поддержали необходимость разработки главы ТК для дистанционной работы

"Как регулировать отношения между работником и работодателем в этом смысле (когда он трудится дистанционно)? Чаще всего они никак не регулируются, просто есть некий договор гражданско-правового характера, по которому человек получает деньги за конкретную выполненную работу. Но это значит, что у этого человека нет тех прав, которые даёт трудовое законодательство: оплачиваемый отпуск, суммируемый учёт рабочего времени для предоставления возможности отдыха, социальное, медицинское, пенсионное страхование, вопросы охраны труда. Значит, необходимо в данном случае не чтобы люди подстраивались под некие существующие застывшие рамки закона, а менять эти рамки закона под изменения характера труда людей. Необходима разработка полноценной главы трудового кодекса, которая бы защищала права работников, работающих дистанционным образом", - заявил Исаев журналистам. -0-