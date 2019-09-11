В ЕР поддержали необходимость разработки главы ТК для дистанционной работы

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Современные трудовые реалии требуют разработки отдельной главы Трудового кодекса РФ, которая бы закрепила права работников, занятых дистанционно, фракция "Единая Россия" поддерживает это предложение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени.
Как отметил депутат, в нынешней редакции Трудового кодекса есть глава о надомном труде, однако она писалась в совершенно других трудовых реалиях.
"Как регулировать отношения между работником и работодателем в этом смысле (когда он трудится дистанционно)? Чаще всего они никак не регулируются, просто есть некий договор гражданско-правового характера, по которому человек получает деньги за конкретную выполненную работу. Но это значит, что у этого человека нет тех прав, которые даёт трудовое законодательство: оплачиваемый отпуск, суммируемый учёт рабочего времени для предоставления возможности отдыха, социальное, медицинское, пенсионное страхование, вопросы охраны труда. Значит, необходимо в данном случае не чтобы люди подстраивались под некие существующие застывшие рамки закона, а менять эти рамки закона под изменения характера труда людей. Необходима разработка полноценной главы трудового кодекса, которая бы защищала права работников, работающих дистанционным образом", - заявил Исаев журналистам. -0-