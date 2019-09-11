Малышева прокомментировала слова шведского ученого о пользе каннибализма

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева раскритиковала шведского профессора Магнуса Содерлунда, высказавшегося о пользе каннибализма.
Содерлунд, выступая на фестивале Gastro Summit в Стокгольме, заявил, что употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество, если бы мировое сообщество обратилось к этой идее.
Малышева отметила, что такое развитие ситуации является недопустимым, и указала на то, что "трупы умерших людей токсичны и опасны для жизни".
"Каннибализм — это преступление, и преступлением должно и остаться", — заключила телеведущая в комментарии телеканалу "360".
Ее коллега по телепередаче "Жить здорово" Андрей Продеус поддержал данную точку зрения, отметив, что проявления каннибализма являются аморальными. Тем не менее он добавил, что по своему составу человеческое мясо "мало отличается от других типов мяса".
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