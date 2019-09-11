Малышева прокомментировала слова шведского ученого о пользе каннибализма

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева раскритиковала шведского профессора Магнуса Содерлунда, высказавшегося о пользе каннибализма.

Содерлунд, выступая на фестивале Gastro Summit в Стокгольме, заявил, что употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество, если бы мировое сообщество обратилось к этой идее.

Малышева отметила, что такое развитие ситуации является недопустимым, и указала на то, что "трупы умерших людей токсичны и опасны для жизни".

"Каннибализм — это преступление, и преступлением должно и остаться", — заключила телеведущая в комментарии телеканалу "360".