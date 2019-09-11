Захарова указала на фейк Болтона и американских СМИ о России

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова после отставки советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона указала на фейковую новость, которую запустил сам Болтон и некоторые американские издания.

Захарова напомнила, что в начале июня чиновник выступил на форуме, который организовала газета Wall Street Journal. Тогда он заявил, что ряд стран, в том числе Россия, распространяют ложную информацию о разногласиях в Белом доме.

Три месяца спустя Трамп уволил Болтона, написав в твиттере, что "не был согласен со многими его предложениями, как и другие члены администрации".

Представитель МИД задается вопросом, кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк.

"Издание WSJ, которое организовало очередной слет геополитических фантазеров, агрессивно продвигающих дезинформацию, и соответственно стало инструментом пропаганды? Агентство Bloomberg, которое активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов? Или сам Джон Болтон, который не только придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США?" — написала Захарова в фейсбуке .

По ее мнению, ответ на этот вопрос очевиден, извиниться пора всем.

В комментарии для РИА Новости Захарова уточнила, что эта ситуация — пример "информационной агрессии в отношении России".

"Этот случай должен послужить для всех уроком того, как обвинения, которые делаются в отношении России высокопоставленными сотрудниками, под собой не имеют не то что ничего общего с реальностью, но мало того — в своей основе являются фейками и дезинформацией", — добавила она.