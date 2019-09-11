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РИА Новости

Захарова указала на фейк Болтона и американских СМИ о России

14:44 11.09.2019 (обновлено: 16:24 11.09.2019)
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© REUTERS / BelTA / Nikolai PetrovСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Минске. 29 августа 2019
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Минске. 29 августа 2019
© REUTERS / BelTA / Nikolai Petrov
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова после отставки советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона указала на фейковую новость, которую запустил сам Болтон и некоторые американские издания.
Захарова напомнила, что в начале июня чиновник выступил на форуме, который организовала газета Wall Street Journal. Тогда он заявил, что ряд стран, в том числе Россия, распространяют ложную информацию о разногласиях в Белом доме.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 19:02РИА Новости
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Три месяца спустя Трамп уволил Болтона, написав в твиттере, что "не был согласен со многими его предложениями, как и другие члены администрации".
Представитель МИД задается вопросом, кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк.

"Издание WSJ, которое организовало очередной слет геополитических фантазеров, агрессивно продвигающих дезинформацию, и соответственно стало инструментом пропаганды? Агентство Bloomberg, которое активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов? Или сам Джон Болтон, который не только придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США?" — написала Захарова в фейсбуке.

По ее мнению, ответ на этот вопрос очевиден, извиниться пора всем.
В комментарии для РИА Новости Захарова уточнила, что эта ситуация — пример "информационной агрессии в отношении России".
"Этот случай должен послужить для всех уроком того, как обвинения, которые делаются в отношении России высокопоставленными сотрудниками, под собой не имеют не то что ничего общего с реальностью, но мало того — в своей основе являются фейками и дезинформацией", — добавила она.
Захарова отметила, что Россия — не единственная страна, которая подвергается подобным нападкам, целый ряд стран стали целями информационной атаки, как со стороны официальных лиц в Вашингтоне, так и американских СМИ, структур НАТО и Брюсселя.
Улетное решение
13:23РИА Новости
Улетное решение
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Джон БолтонМария ЗахароваThe Wall Street JournalРоссияСШАВ мире
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