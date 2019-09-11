Минюст не видит оснований для рассмотрения ЕСПЧ жалобы Украины по Крыму

СТРАСБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Никакого юридического содержания в жалобе Украины по Крыму в Европейский суд по правам человека нет, а этот суд не предназначен для рассмотрения политических жалоб, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ – заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.

В среду Большая палата ЕСПЧ провела слушания по жалобе Украины против России о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму, начиная с 27 февраля 2014 года.

Речь идет о жалобе, поданной украинским правительством 13 марта 2014 года. Украинская сторона утверждает, что Россия 27 февраля 2014 осуществляла фактический контроль в Крыму, и указывает на ряд нарушений Европейской конвенции по правам человека.

Выступая на слушаниях, Гальперин заявил, что жалоба Украины против России по Крыму носит политический характер. Он указал на то, что РФ не осуществляла контроль на территории Крыма до 18 марта 2014 года. В ходе заседания российская сторона также неоднократно подчеркивала, что вопрос референдума в Крыму 16 марта не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу.

"Я думаю, что вы сами все слышали. Коллеги и оппоненты с другой стороны прямо признались, что это политическая жалоба. Мы считаем, что суд не предназначен для рассмотрения политических жалоб, то есть никакого юридического содержания в этой поданной жалобе нет", - сказал Гальперин журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

"То, что добивается Украина - это признание российской "аннексии" или "оккупации". Очевидно, что все это находится вне компетенции этого суда, который должен заниматься защитой прав человека. Если посмотреть тайминг речи украинской стороны, то по количеству было уделено мало времени именно защите прав человека, а скорее общим политическим рассуждениям по поводу того, как Крым вошел в состав РФ", - отметил он.

Гальперин пояснил, что суд должен принять решение, принимает ли он жалобу к дальнейшему рассмотрению. "Это может занять разное время, может быть, несколько месяцев. Но я думаю, что это может занять два-три месяца, может быть и быстрее. Дальше, если он примет свою юрисдикцию, тогда будут назначены слушания по существу. Скорее всего, это будет уже в следующем году, может быть, в середине или конце года. Если опять же будет принята юрисдикция", - отметил замминистра юстиции.

Он добавил, что "у судей сегодня очень тяжелая задача, потому что совершенно неочевидно, что эта жалоба приемлема".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.