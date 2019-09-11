Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T14:43Z
https://ria.ru/20190911/1558571999.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/55034/40/550344094_0:0:2972:1673_1036x0_80_0_0_34e1adc456815973aeeb6e18dc64975c.jpg
РИА Новости

Оппозиционный политик Палецкис рассказал, за что ему мстят литовские власти

14:41 11.09.2019 (обновлено: 14:43 11.09.2019)
219
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к лидера социалистического народного фронта Литвы А.Палецкиса
П/к лидера социалистического народного фронта Литвы А.Палецкиса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
П/к лидера социалистического народного фронта Литвы А.Палецкиса. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Оппозиционный политик Альгирдас Палецкис, обвиняемый в Литве в шпионаже в пользу РФ, считает дело против него "местью" властей за его интерес к событиям 13 января 1991 года, когда в ходе столкновений у телецентра в Вильнюсе погибли 14 человек.
Ранее департамент госбезопасности Литвы, прокуратура и госполиция на совместной пресс-конференции сообщили о раскрытии целой пророссийской сети, в которую якобы входил также Палецкис. Он находится под арестом с осени прошлого года.
"Хотел бы, чтобы Вы и дальше доносили правду о моем "деле". А она проста: это месть за то, что я интересовался делом 13 января (1991 года - ред.) и дальше им интересуюсь. И за мое общение с русскими. Всё. Если 13 января - табу, то пусть это объявят. Если русские - прокаженные, - пусть тоже это объявят", - написал Палецкис в письме, которое в среду разместила на своей странице в Facebook лидер Русского союза Латвии, экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок.
Оппозиционер отметил, что он по профессии журналист и имеет право проводить расследования любых тем, встречаться со всеми, кому есть, что сказать. Он также отметил, что судебное заседание по его делу планируют провести за закрытыми дверями примерно в начале 2020 года. "На открытом суде все бы всем стало ясно. Итак, на таких "основаниях", как в моем случае, становится возможным осудить на 7-10 лет любого, кто им не понравился, как "шпиона", - считает он.
Добровольцы у здания литовского парламента. Январь 1991
3 апреля, 08:00РИА Новости
"Убит выстрелом в спину". В Литве боятся правды о "Вильнюсских событиях"
Палецкис отметил, что важно донести до ОБСЕ и Европарламента, что его дело – это "месть журналисту за его расследование дела 13 января - то есть, прямое посягательство на хваленную свободу слова, на свободу прессы".
Ранее Палецкис стал первым в истории балтийской республики осужденным по 170 статье литовского УК "Об отрицании советской оккупации". Обвинение ему было предъявлено в связи с тем, что в феврале 2011 года в радиоинтервью, посвященном событиям у вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, он выразил предположение, что тогда "свои стреляли в своих".
Флаги России и Эстонии в Таллине
11 июля 2018, 08:00РИА Новости
"Список русофилов": кому и за что в Эстонии вручают "черную метку"
В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. В марте Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации, сообщал МИД России. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы, Геннадию Иванову – 4 года.
Начальника подразделения инвестиций и рекламы мэрии Вильнюса Дариус Удрис. Архивное фото
12 июля 2017, 12:55РИА Новости
В Вильнюсе чиновник лишился работы из-за критики "литовских партизан"
600102
Обсудить 0
ОБСЕАльгирдас ПалецкисТатьяна ЖданокГеннадий ИвановМИД РФЕвропейский парламентМоскваЛатвияРоссияЛитваВ мире
Рекомендуем
Руки в наручниках
В Эстонии россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы
РИА
Новости
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге
Минюст не видит оснований для рассмотрения ЕСПЧ жалобы Украины по Крыму
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Киеву выгодно привлечь Порошенко к ответственности, считает эксперт
Швейцария отзовет гражданство у обвиняемого в пособничестве террористам
Лента
новостей
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Эксперт оценил перспективы политики нового правительства Италии для России
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Филиппинские военнослужащие на окраине Марави
Филиппины не пустят экспертов ООН, готовящих доклад о правах человека
Поезд в Московском метрополитене
В московском метро восстановили возможность бесконтактной оплаты проезда
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев
В ЕР назвали преимущества перехода на четырехдневную рабочую неделю
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали санкции США против российских силовиков
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Партия Порошенко попросила СБУ оценить встречу главы Чехии и русинов
Айсберг в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа
Арктический лед в августе стаял на треть больше обычного, сообщили ученые
Александр Вучич
Сербия продолжит политику военного нейтралитета, заявил Вучич
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния