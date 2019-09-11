Оппозиционный политик Палецкис рассказал, за что ему мстят литовские власти

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Оппозиционный политик Альгирдас Палецкис, обвиняемый в Литве в шпионаже в пользу РФ, считает дело против него "местью" властей за его интерес к событиям 13 января 1991 года, когда в ходе столкновений у телецентра в Вильнюсе погибли 14 человек.

Ранее департамент госбезопасности Литвы, прокуратура и госполиция на совместной пресс-конференции сообщили о раскрытии целой пророссийской сети, в которую якобы входил также Палецкис. Он находится под арестом с осени прошлого года.

"Хотел бы, чтобы Вы и дальше доносили правду о моем "деле". А она проста: это месть за то, что я интересовался делом 13 января (1991 года - ред.) и дальше им интересуюсь. И за мое общение с русскими. Всё. Если 13 января - табу, то пусть это объявят. Если русские - прокаженные, - пусть тоже это объявят", - написал Палецкис в письме, которое в среду разместила на своей странице в Facebook лидер Русского союза Латвии, экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок.

Оппозиционер отметил, что он по профессии журналист и имеет право проводить расследования любых тем, встречаться со всеми, кому есть, что сказать. Он также отметил, что судебное заседание по его делу планируют провести за закрытыми дверями примерно в начале 2020 года. "На открытом суде все бы всем стало ясно. Итак, на таких "основаниях", как в моем случае, становится возможным осудить на 7-10 лет любого, кто им не понравился, как "шпиона", - считает он.

Палецкис отметил, что важно донести до ОБСЕ и Европарламента, что его дело – это "месть журналисту за его расследование дела 13 января - то есть, прямое посягательство на хваленную свободу слова, на свободу прессы".

Ранее Палецкис стал первым в истории балтийской республики осужденным по 170 статье литовского УК "Об отрицании советской оккупации". Обвинение ему было предъявлено в связи с тем, что в феврале 2011 года в радиоинтервью, посвященном событиям у вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, он выразил предположение, что тогда "свои стреляли в своих".

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.