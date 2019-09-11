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РИА Новости

Healthy Food закрыла производство после проверки Роспотребнадзора

14:39 11.09.2019
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерВендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором, на территории ИЦ "Сколково"
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором, на территории ИЦ Сколково
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором, на территории ИЦ "Сколково". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сеть Healthy Food, специализирующаяся на продажах продуктов здорового питания и готовой еды в кафе и вендинговых автоматах, после массовых отравлений в Москве закрыла свое производство, к которому были претензии у Роспотребнадзора, говорится в сообщении сети.
Healthy Food сделала такое заявление после публикации в среду Роспотребнадзором результатов проверки производства компании. В июле десятки человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах. У многих диагностировали сальмонеллез. Пострадавшие связывали заболевание с употреблением продукции под брендом Healthy Food.
По итогам проверки Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в цехе производства продукции вендинговых автоматов Healthy Food. В частности уточняется, что состояние помещений было неудовлетворительным, часть оборудования ржавым, а холодильное оборудование неисправным. Кроме того, производство осуществлялось без инструкции, а готовые блюда оставлялись на следующий день.
В ведомстве добавили, что в холодильных камерах хранились вместе готовая и сырая продукция, в том числе мытые и грязные овощи. По данным ведомства, на часть сырья не были предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность, готовую продукцию маркировали заранее и неправомерно продлевали сроки годности. У двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза.
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ Сколково
22 июля, 17:31РИА Новости
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"В настоящее время цех по производству "Хэлфи Фуд Продакшен" закрыт, сеть Healthy Food работает по модели агрегатора ЗОЖ-продуктов. Вся продукция, представленная в сети, поставляется от внешних производителей, согласованных с Роспотребнадзором", - сказано в сообщении компании.
В сообщении также отмечается, что в результате отравлений было выявлено 66 случаев с диагнозом сальмонеллез. На сегодняшний день компания урегулировала 85% претензий, общая сумма выплат потребителям продукции превысила 2,5 миллиона рублей.
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