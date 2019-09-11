Healthy Food закрыла производство после проверки Роспотребнадзора

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сеть Healthy Food, специализирующаяся на продажах продуктов здорового питания и готовой еды в кафе и вендинговых автоматах, после массовых отравлений в Москве закрыла свое производство, к которому были претензии у Роспотребнадзора, говорится в сообщении сети.

Healthy Food сделала такое заявление после публикации в среду Роспотребнадзором результатов проверки производства компании. В июле десятки человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах. У многих диагностировали сальмонеллез. Пострадавшие связывали заболевание с употреблением продукции под брендом Healthy Food.

По итогам проверки Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в цехе производства продукции вендинговых автоматов Healthy Food. В частности уточняется, что состояние помещений было неудовлетворительным, часть оборудования ржавым, а холодильное оборудование неисправным. Кроме того, производство осуществлялось без инструкции, а готовые блюда оставлялись на следующий день.

В ведомстве добавили, что в холодильных камерах хранились вместе готовая и сырая продукция, в том числе мытые и грязные овощи. По данным ведомства, на часть сырья не были предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность, готовую продукцию маркировали заранее и неправомерно продлевали сроки годности. У двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза.

"В настоящее время цех по производству "Хэлфи Фуд Продакшен" закрыт, сеть Healthy Food работает по модели агрегатора ЗОЖ-продуктов. Вся продукция, представленная в сети, поставляется от внешних производителей, согласованных с Роспотребнадзором", - сказано в сообщении компании.