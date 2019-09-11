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РИА Новости

Мигрантам дали до 14 лет колонии по делу об изнасиловании женщины в Якутске

14:39 11.09.2019 (обновлено: 17:11 11.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ЯКУТСК, 11 сен — РИА Новости. Мигрантам, проходившим по резонансному делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска, вынесли приговор, сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК по Якутии Анна Колесник.
"Приговором суда обвиняемые признаны виновными в совершении указанных преступлений, основному фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальным двум — в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказала Колесник.
Приговор пока не вступил в законную силу.

Что произошло

Следствие установило, что в начале марта двое обвиняемых, работавших в автосервисе в Якутске, отремонтировали машину своего приятеля. Стоимость ремонта составила пять тысяч рублей. У клиента не было денег, и он предложил в качестве оплаты привезти девушку для интимных услуг, на что те согласились.
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Поздним вечером 16 марта обвиняемый отправился на поиски девушки, и в районе улицы Кузьмина увидел прохожую. Он насильно затащил ее в машину и заблокировал двери.
Отъехав от места похищения, мужчина изнасиловал потерпевшую.
После этого он отвез девушку в автосервис, где передал ее своим приятелям. При этом отобрал телефон, который девушка спрятала в обуви.
Мужчины держали пострадавшую в автосервисе, один из них совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Под утро, воспользовавшись тем, что мужчины уснули, потерпевшая сбежала и обратилась в полицию.
Фигурантов дела — в зависимости от роли каждого — признали виновными в похищении человека, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений; изнасиловании, соединенном с угрозой убийством; торговле людьми с применением насилия, а также разбое.
После того как в соцсетях распространилась информация о том, что преступление совершили выходцы из Средней Азии, в Якутске начался стихийный митинг. Власти встретились с общественностью и пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией.
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