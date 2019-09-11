Сербия продолжит политику военного нейтралитета, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Сербия продолжит проводить политику военного нейтралитета, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита чешского коллеги Милоша Земана в страну.

Чешский президент прибыл в среду с визитом в Белград. После встречи с главой сербского государства они провели совместную пресс-конференцию.

"Сербия продолжит свою политику военного нейтралитета, таково решение сербского парламента и народа. Считаю, что это – лучшее решение Сербии, так мы заботимся о себе, защите нашего неба и земли", - заявил Вучич.

"У Сербии хорошие отношения и сотрудничество с НАТО, мы продолжим поддерживать такие отношения, чтобы у нас не повторился (бомбардировки Югославии – ред.) 1999 год", - отметил сербский президент.

Руководство Сербии во главе с президентом Александром Вучичем многократно подчеркивало позицию военного нейтралитета государства и отказ от присоединения к военным альянсам согласно парламентской резолюции 2007 года.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.