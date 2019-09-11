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РИА Новости

Сербия продолжит политику военного нейтралитета, заявил Вучич

14:39 11.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Сербия продолжит проводить политику военного нейтралитета, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита чешского коллеги Милоша Земана в страну.
Чешский президент прибыл в среду с визитом в Белград. После встречи с главой сербского государства они провели совместную пресс-конференцию.
"Сербия продолжит свою политику военного нейтралитета, таково решение сербского парламента и народа. Считаю, что это – лучшее решение Сербии, так мы заботимся о себе, защите нашего неба и земли", - заявил Вучич.
"У Сербии хорошие отношения и сотрудничество с НАТО, мы продолжим поддерживать такие отношения, чтобы у нас не повторился (бомбардировки Югославии – ред.) 1999 год", - отметил сербский президент.
Руководство Сербии во главе с президентом Александром Вучичем многократно подчеркивало позицию военного нейтралитета государства и отказ от присоединения к военным альянсам согласно парламентской резолюции 2007 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
26 марта, 19:30РИА Новости
Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
Авиаудары НАТО по Союзной республике Югославия (Сербия и Черногория) без санкции Совбеза ООН продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Трое детей и трое взрослых погибли в селе Мурино на севере Черногории 30 апреля. Всего ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.
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Александр ВучичСербияВ мире
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